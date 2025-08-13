Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel stegen de lonen in juli

De lonen stijgen minder hard dan voorheen. In nieuwe cao’s krijgen werknemers er gemiddeld wel 3,7 procent bij.

Dat meldt werkgeversorganisatie AWVN.

Lonen stijgen minder hard

In juli werden er nieuwe loonafspraken gemaakt voor dertien cao’s. Dat is wel minder dan gebruikelijk, zegt de werkgeversorganisatie. Onder die cao’s vallen 70.000 werknemers. Werknemers bij woningcorporaties kregen er wel flink wat loon bij. Zij zagen hun salaris met 12,4 procent het hardst omhoog gaan. Ook in de horeca (10,6 procent) stegen de lonen harder dan in andere bedrijfstakken.

In juni was de gemiddelde loonsverhoging (3,8 procent) al niet boven de 4 procent, het jaargemiddelde van 2025. In juni 2023 was het maandgemiddelde nog 8 procent. Sindsdien daalt dat cijfer. Overigens bleek eerder dat de Nederlandse lonen het hardst van Europa stijgen.

💶 Het gemiddelde salaris in het eerste kwartaal 2025 In de eerste drie maanden van 2025 verdienden Nederlanders gemiddeld 3926,85 euro per maand. Dat is een bruto bedrag. Ten opzichte van het laatste kwartaal van 2024 is het gemiddelde salaris iets gestegen: toen verdienden ‘we’ gemiddeld 3839,79 euro bruto per maand. Het mediane salaris is 3458,06 euro bruto per maand, tegenover 3341,06 euro bruto in het laatste kwartaal van 2024.

Is er sprake van een trend?

De komende maanden moet blijken of er sprake is van een trend. Maar AWVN verwacht van wel en dat de lonen dus wederom minder hard stijgen. „Het CBS geeft aan dat eerder koopkrachtverlies voor alle werkenden is gecompenseerd via de loonsverhogingen en overheidsbeleid.” Ook uit andere cijfers blijkt volgens de werkgeversorganisatie dat iedere Nederlanders erop vooruit gaat. „Daarmee vervalt het argument van de vakbonden voor hoge loonafspraken.” Er lopen in 2025 nog 451 cao’s af, voor 2,9 miljoen werknemers.

De werkgevers maken zich zorgen over het nog aantrekkelijk is voor bedrijven om in Nederland te investeren en ondernemen. Volgens de organisatie verliest Nederland op de ranglijsten van concurrentievermogen. „Hogere loonkosten zullen het concurrentievermogen verder uithollen.” AWVN pleit voor de „gezondheid van bedrijven” en de „verbetering van arbeidsproductiviteit” als uitgangspunt.

Meer weten over salaris?

