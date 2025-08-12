Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Netjes en rookvrij? Zo krijg je duizenden euro’s meer voor je auto

Wie zijn auto goed onderhoudt én rookvrij houdt, kan bij verkoop flink meer vangen. Dat blijkt uit een analyse van ruim 10.000 verkochte auto’s via verkoopplatform Looping.

Vooral een ingevuld onderhoudsboekje én een frisse geur in de auto maken het verschil.

Onderhoudsboekje levert duizenden op

Tweedehands auto’s mét bijgehouden onderhoudsboekje brachten gemiddeld 8363 euro op. Zonder boekje, of met een lege onderhoudshistorie, bleef de teller steken op 5250 euro. Dat scheelt 3113 euro.

„Een ingevuld boekje laat zien dat de auto serieus is behandeld”, zegt Sefa Sarioglu van Looping. „Bij oudere modellen geeft het juist extra vertrouwen, omdat kopers weten hoe ermee is omgegaan.” Auto’s met zo’n onderhoudsverleden verkopen volgens Looping ook sneller én voor een betere prijs.

👇 Zo is het onderzocht Looping analyseerde 10.487 verkochte personenauto’s tussen januari 2023 en juni 2025. Alleen modellen van bouwjaar 2010 tot en met 2022 met 50.000 tot 300.000 kilometer op de teller werden meegenomen. Extreme uitschieters en onvolledige gegevens zijn buiten beschouwing gelaten.

Roken in de auto kost ruim tweeduizend euro

Ook roken in de auto heeft een stevig prijskaartje. In auto’s waarin werd gerookt, lag de gemiddelde opbrengst op 4970 euro. Rookvrije modellen gingen gemiddeld voor 7060 euro van de hand. Ruim 2000 euro meer.

„De geur krijg je er nauwelijks uit, zelfs niet na een grondige reiniging”, aldus Sarioglu. „En vaak zijn er zichtbare sporen, zoals verkleuring of aangetaste bekleding. Veel kopers haken daar op af.”

Kleine details ook belangrijk

Kleine details tellen mee. Een voertuig met maar één sleutel brengt vaak iets minder op. „Voor veel kopers is twee sleutels de norm”, zegt Sarioglu. Ook lichte schade speelt een rol.

Ongeveer een derde van de auto’s heeft krasjes of parkeerdeukjes. „Niet gek bij oudere auto’s met hogere kilometerstanden. Zolang het netjes wordt gecommuniceerd en de auto er verzorgd uitziet, hoeft dat geen probleem te zijn.”

