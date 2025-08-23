Deel dit artikel: Share App Mail Pin

WHO: werkgevers moeten werknemers beter beschermen tegen hittestress

Werkgevers en overheden moeten meer doen om werknemers te beschermen tegen hittestress. Daarvoor waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die wijst op de toenemende risico’s door extreme hitte.

Uit onderzoek blijkt dat bij elke graad boven de 20 graden de productiviteit met 2 tot 3 procent afneemt.

Toenemende risico’s voor werknemers

Hittestress ontstaat wanneer het lichaam meer warmte opneemt dan het kan afvoeren. Dat kan leiden tot klachten als duizeligheid, uitdroging en in ernstige gevallen zelfs nierfalen of neurologische problemen. De WHO benadrukt dat de risico’s niet alleen buiten, maar ook binnen bestaan. Denk aan slecht geventileerde werkruimtes of productiehallen waar de temperatuur snel oploopt.

In Nederland ervaren naar schatting 358.000 werknemers hittestress, bleek in juni uit cijfers van TNO. Zij worden jaarlijks gemiddeld ruim tachtig uur, ongeveer twee volle werkweken, blootgesteld aan schadelijke hitte.

Vooral kwetsbare sectoren

„De gezondheid en het inkomen van miljarden werknemers worden wereldwijd al geschaad door hittestress, zeker in kwetsbare gemeenschappen”, zegt Jeremy Farrar, hoofdwetenschapper van de WHO. Vooral werknemers in de bouw, landbouw en visserij lopen extra risico. Maar ook chauffeurs, schoonmakers en magazijnmedewerkers kunnen door hoge temperaturen in de problemen komen.

Naast werkenden zijn ook kinderen en ouderen gevoelig voor de gevolgen van langdurige hitte, zeker in ontwikkelingslanden waar toegang tot koeling en gezondheidszorg beperkt is.

Warmste jaar ooit gemeten

De WHO pleit daarom voor gerichte hitteplannen per sector en regio. Die moeten worden opgesteld in samenwerking met werkgevers, werknemers, vakbonden en gezondheidsexperts. Denk aan maatregelen zoals het aanpassen van werktijden, verplichte drinkpauzes en koelere werkplekken.

Volgens de WHO en het meteorologisch instituut WMO was 2024 wereldwijd het warmste jaar dat ooit is gemeten. Hun conclusies zijn gebaseerd op vijftig jaar aan onderzoek. De verwachting is dat hittegolven door klimaatverandering vaker en intenser zullen voorkomen, waardoor bescherming tegen hittestress steeds urgenter wordt.

Reacties