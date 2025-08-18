Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nog twee weken om toeslagen over 2024 aan te vragen: zo loop je geen geld mis

De tijd dringt: wie nog zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget over 2024 wil aanvragen, moet dat uiterlijk 1 september doen. Daarna kun je toeslagen niet meer met terugwerkende kracht aanvragen.

De Dienst Toeslagen waarschuwt dat vooral zelfstandigen en mensen die net met pensioen zijn, vaak honderden euro’s per maand laten liggen. Simpelweg omdat ze er niet bij stilstaan dat ze recht hebben op financiële steun.

Voor wie zijn toeslagen bedoeld?

Toeslagen zijn in het leven geroepen om mensen met een lager inkomen financieel te ondersteunen. Ze vormen een belangrijk vangnet dat ervoor zorgt dat de vaste lasten wat draaglijker blijven. Denk bijvoorbeeld aan de zorgtoeslag, die helpt bij het betalen van je zorgverzekering zodat de zorgkosten niet te zwaar op het budget drukken.

Ook de huurtoeslag kan een groot verschil maken. Deze regeling ondersteunt huurders die wel zelfstandig wonen, maar voor wie de huur een flinke hap uit het inkomen neemt. Wel gelden er voorwaarden: de huurprijs mag niet te hoog zijn en ook je inkomen en vermogen spelen een rol.

Daarnaast is er het kindgebonden budget, dat ouders extra financiële ruimte geeft bij het opvoeden van kinderen. Ouders met een lager of middeninkomen krijgen hiermee een maandelijkse bijdrage die oploopt naarmate er meer kinderen in het gezin zijn of als er sprake is van eenoudergezinnen.

Zelf aanvragen

Belangrijk om te weten is dat deze toeslagen niet automatisch worden toegekend: je moet ze zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Iedere toeslag wordt apart beoordeeld, dus een aanvraag voor zorgtoeslag betekent niet automatisch dat je ook huurtoeslag ontvangt. Zodra een aanvraag eenmaal is goedgekeurd, loopt de toeslag doorgaans door naar het volgende jaar, tenzij je inkomen of gezinssituatie ingrijpend verandert.

Waarom vragen zoveel mensen geen toeslag aan?

Opvallend genoeg wordt een groot deel van het beschikbare geld nooit uitgekeerd. Volgens berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) bleef er in 2021 maar liefst 1 miljard euro liggen bij de Dienst Toeslagen.

De redenen lopen uiteen. Sommigen weten simpelweg niet dat ze er recht op hebben. Zelfstandigen en zzp’ers denken vaak dat hun wisselende inkomen ze uitsluit, terwijl dat niet altijd zo is. Gepensioneerden zien hun inkomen na pensionering flink dalen, maar realiseren zich niet dat ze daardoor ineens toeslagen kunnen krijgen.

Daarnaast speelt ook schaamte mee. Een deel van de mensen voelt een drempel om steun van de overheid aan te vragen. Anderen zijn bang iets verkeerd in te vullen en achteraf terug te moeten betalen.

200.000 brieven, maar waarschijnlijk meer rechthebbenden

Om meer mensen te bereiken stuurde de Dienst Toeslagen in juli 200.000 brieven naar huishoudens die mogelijk nog recht hebben op zorgtoeslag over 2024. Toch vermoedt de Belastingdienst dat het aantal rechthebbenden nog veel groter is.

Eén op de tien mensen die recht heeft op toeslagen, vraagt ze volgens de Belastingdienst niet aan. En dat kan flink in de papieren lopen: voor sommige gezinnen gaat het om honderden euro’s per maand. Metro meldde eerder hoeveel geld deze mensen mislopen.

En de kinderopvangtoeslag?

Voor kinderopvangtoeslag gelden andere spelregels. Die moet je namelijk binnen drie maanden aanvragen nadat je kind voor het eerst naar de opvang is geweest. Kom je later met je aanvraag, dan krijg je het geld niet alsnog met terugwerkende kracht. Ouders moeten dus extra alert zijn om geen toeslag mis te lopen.

Zo check je of je recht hebt

Twijfel je of je recht hebt op toeslagen? Op de website van de Belastingdienst kun je een proefberekening maken. Met een paar gegevens over je inkomen, huur of gezinssituatie zie je direct of je toeslag krijgt en hoeveel. Aanvragen kan vervolgens eenvoudig via je DigiD.

De Belastingdienst benadrukt dat het loont om niet te wachten tot de laatste dag. Zo voorkom je stress en eventuele problemen met de aanvraag. Metro legt hier uit hoe je toeslagen met terugwerkende kracht kunt aanvragen. Dit kan dus tot en met 1 september, daarna is de kans verkeken en loop je mogelijk honderden euro’s mis.

