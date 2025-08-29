Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Steeds meer mensen in de bijstand (vooral jongeren) en dit zijn de aantallen

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering loopt verder op. Vooral onder jongeren tot 27 jaar is de groei van mensen in de bijstand opvallend.

Volgens nieuwe cijfers van het CBS kwamen er in een jaar tijd 2.500 jongeren met een uitkering bij, een stijging van 6,2 procent.

Jongeren vaker zonder vangnet

Het is inmiddels het tiende kwartaal achter elkaar dat het aantal jongeren met een bijstandsuitkering toeneemt. In totaal ontvangen nu zo’n 42.000 jongeren deze vorm van inkomenssteun.

Een belangrijke reden voor de groei is dat jongeren vaak werken met tijdelijke contracten. Wie geen arbeidsverleden heeft, kan bovendien nog geen aanspraak maken op een WW-uitkering. Ook duurt het na het afstuderen regelmatig even voordat een baan gevonden wordt.

👇 Wat is bijstand? Bijstand is financiële hulp van de gemeente voor mensen die onder het sociaal minimum verdienen. Het inkomen wordt dan aangevuld tot de zogeheten bijstandsnorm.

Meer mannen dan voorheen in de bijstand

Niet alleen jongeren, ook mannen zitten vaker in de bijstand. Eind juni waren dat er 4.100 meer dan een jaar eerder, een stijging van 2,3 procent. Onder vrouwen steeg het aantal bijstandsuitkeringen minder hard, met 0,5 procent (zo’n 1.100 extra).

Toch zijn er nog altijd meer vrouwen dan mannen die bijstand ontvangen: 229.000 tegenover 181.000. Dat verschil kan te maken hebben met opleidingsniveau. Vrouwen zijn gemiddeld hoger opgeleid en vinden daardoor vaak sneller een baan, aldus deskundigen.

Reacties