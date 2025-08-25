Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening: ‘Hand op de knip na deze dure (festival)zomer’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Mehmet had een leuke, maar dure zomer, vol reizen en festivals.

Naam: Mehmet (27)

Beroep: projectmanager

Netto inkomen: ongeveer 2900 euro per maand

Woonsituatie: huurwoning, samen met zijn vriendin

De Spaarrekening van Jelle

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment 850 euro. Dat is voor mijn doen echt weinig. Normaal probeer ik rond de 3000 euro te zitten, zodat ik een buffer heb voor onverwachte kosten of spontane plannen. Maar deze zomer was duur. Leuk, maar intens en nogal duur.”

Wat heb je deze zomer allemaal gedaan?

„Ik heb samen met mijn vriendin vier weken door Zuid-Amerika gereisd. We hebben Peru, Bolivia en Argentinië bezocht, waaronder de Inca Trail en de zoutvlaktes van Uyuni. Echt een droom die uitkwam! We hebben ook veel streetfood geprobeerd, het was echt een once in a lifetime experience. Daarna ben ik meteen doorgegaan met festivals. Lowlands was echt het hoogtepunt: drie dagen kamperen, muziek en vrienden. Het was geweldig, maar ook prijzig. Alleen dat weekend was ik al ongeveer 750 euro kwijt. Verder ben ik nog naar een paar kleinere festivals geweest, gewoon in de buurt, waar je ook prima kunt genieten van muziek en sfeer.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Normaal zo’n 300 tot 400 euro. Soms iets meer, soms iets minder, afhankelijk van de maand. Maar deze zomer heb ik meer uitgegeven dan gespaard, dus de balans is even zoek.”

Maak je je daar druk om?

„Niet per se, ik ben er ook niet heel gestrest over. Het is niet alsof ik nu in de problemen kom, maar ik merk wel dat ik wat rustiger aan moet doen. Geen spontane etentjes of impulsaankopen, gewoon even pas op de plaats.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Ja, zeker in de afgelopen maanden. Voor de reis, maar ook voor Lowlands en nog wat kleinere festivals.”

Heb je daarnaast nog schulden? Maak je je zorgen over die schuld?

„Ik heb alleen een studieschuld van ongeveer 15.000 euro, maar dat betaal ik gewoon af via die betalingsregeling van DUO. Ik maak me er geen moment druk om, het is goed te overzien.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Aan eten en drinken tijdens festivals. Vooraf neem ik me voor om het rustig aan te doen, maar het loopt altijd op. Een drankje hier, wat snacks daar, nog een pizza of patatje om de avond af te toppen – en voor ik het weet ben ik zo weer 80 euro kwijt op een dag.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ja, ik wil mijn spaarrekening weer wat op peil krijgen. In december wil ik gaan skiën met vrienden en er staat ook nog een weekend weg gepland. Dus nu even de komende maanden extra werken, wat minder uitgeven en sparen waar het kan. Even normaal doen, haha.”

Wat is je beste financiële tip?

„Maak een aparte rekening voor ‘leuke dingen’. Zet daar elke maand wat op, zodat je precies weet wat je kunt besteden aan vakanties of festivals. En wees eerlijk tegen jezelf: een dure zomer is leuk, maar daarna moet je je geldzaken gewoon wel weer op orde brengen en iets rustiger aan doen op financieel vlak.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Benieuwd naar meer spaarverhalen van andere lezers? Deze voorgaande edities van Metro’s wekelijkse rubriek De Spaarrekening zijn favoriet onder onze lezers:

Ook jouw spaarverhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zullen nooit worden gedeeld en worden enkel gebruikt om contact op te nemen voor de rubriek.

Vorige Volgende

Reacties