Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Pr-bedrijfseigenaar Charlotte (23) werkte op haar 14e al drie dagen per week: ‘Ik dacht, ik kan het ook wel zelf’

Waar de één op 30-jarige leeftijd nog studeert of dagelijks naar de baas op kantoor rijdt, is de ander jong en ondernemend en op haar 23ste eigenaar van een pr-bureau. Charlotte haalde – met enkele freelancers – in een half jaar tijd 26 vaste klanten binnen. Een tweede bedrijf is op komst. „Als ik wil dat iets lukt, dan lukt het me ook wel.”

Hoe krijg je het ondernemen op heel jonge leeftijd – met ouders in het buitenland, waarbij Charlottes vader helaas ongeneeslijk ziek is – allemaal voor elkaar? Dat vraagt Metro regelmatig aan een jongere in Jong en Ondernemend.

Tweede onderneming op komst

Deze keer in de Metro-rubriek: CAS STUDIOS, een pr-bureau in Amsterdam dat merken, talenten en bedrijven in verschillende sectoren vertegenwoordigt en vaak hun social media ook regelt. Charlotte Anna Sophie (CAS dus), zoals zij voluit heet, hoopt dit najaar een tweede onderneming te lanceren: Lumeverre.

„Een online shop, waarbij mijn droom werkelijkheid wordt omdat het zo bij me past en ik het heel leuk vind. Lumeverre, afgeleid van de Franse woorden lumière (licht) en verre (glas), wordt een lifestyle brand met stijlvolle cocktailglazen en glazen rietjes. Een merk dat staat voor helderheid, vrouwelijkheid en fun. Speciaal voor meiden van mijn generatie. Hopelijk drinkt er straks iemand een Pornstar Martini uit een glas van mij.”

Charlotte in Jong en Ondernemend

Naam: Charlotte Anna Sophie

Leeftijd: 23 jaar

Woonplaats: Amsterdam (opgegroeid in Blaricum en deels in Frankrijk)

Functie: sinds september 2024 eigenaar van pr-bureau CAS STUDIOS

Aantal medewerkers: Charlotte zelf en vier freelancers

Studie na de middelbare school (mavo): geen („Ik heb in coronatijd nog wel een online makeup-opleiding gedaan van een jaar, maar dat was meer leuk voor erbij. Eerlijk gezegd heb ik school altijd vreselijk gevonden. Ik deed wel mijn best, maar het was gewoon niet mijn ding.”)

Jong en ondernemend, al vanaf haar 14e

Al 26 vaste klanten heb je binnen, waar ben jij zo goed in?

Charlotte: „Ik denk dat ik heel nuchter en transparant met klanten communiceer en dat eigenlijk alles bij CAS wel mogelijk is. Ik zeg altijd ‘als ik wil dat iets lukt, dan lukt het me ook wel’. Daarmee wil ik niet arrogant zijn en dat klinkt misschien wat minder nuchter, maar het lukt wél. Ik ga er gewoon altijd voor.”

Je kunt pr doen voor allerlei branches, voor wie werk jij?

„Mijn klanten zijn heel divers, CAS STUDIOS richt zich op iedereen. We hebben restaurants, broodjeszaken, maar ook ondernemers met sieraden of andere accessoires. Nieuwe klanten zijn weer gefocust op AI en ik werk ook voor een event voor moeders, The Mommy Meet Up Club.”

CAS is er om bedrijven te helpen met hun zichtbaarheid en dat te laten groeien.

Als je aan tante Annie op een verjaardag moet vertellen wat je precies doet, wat vertel je dan?

„Ik vertel dan dat CAS er is om bedrijven te helpen met hun zichtbaarheid en dat te laten groeien. Dat doe ik door allerlei publicaties te regelen, van online tot print, zoals magazines. Ik help ze ook met social media door een mooie feed te creëren. En ik doe tot slot internet-management, door de contacten te regelen tussen influencers en mijn klanten.”

Al jong bij de plaatselijke bloemist

Kun je je voorstellen dat je dit als lief oud vrouwtje van bijna 70 nog steeds doet?

„Eigenlijk wel, dat zou ik heel vet vinden. Ik ben heel benieuwd hoe de pr-wereld er dan uitziet.”

Heb je bijbanen gehad voor je jong en ondernemend werd?

„Op mijn 14e ben ik begonnen bij een bloemist in Blaricum, waar ik drie dagen per week werkte. Ook deed ik socialmediawerk voor Jimmy Woo, een club in Amsterdam. Later kwam ik bij een pr-bureau waar ik heel veel heb geleerd. Daar begon ik als showroommanager, maar deed vervolgens pr en internetmarketing met veel TikTok daarbij. Op een gegeven moment dacht ik: ik kan het ook wel zelf. Ook wilde ik iets meer vrijheid om bij m’n vader en moeder in Frankrijk te kunnen zijn (als Metro Charlotte voor Jong en Ondernemend spreekt, is zij daar ook, red.). Bij dat pr-bureau dacht ik: dit is wat ik wil.”

Waar komt je ondernemersbloed vandaan voor zover je weet?

„Mijn vader is mijn voorbeeld, maar m’n ondernemersbloed komt zowel van hem als van mijn moeder. Voor hij een zeldzame longziekte kreeg, heeft mijn vader een eigen bedrijf in boten gehad. Die maakte en repareerde hij. Mijn moeder werkte als stylist, maar had samen met mijn vader eerder ook een interieur-lifestylewinkel in Laren.”

Jong en ondernemend met een aardig zakcentje

Je bent jong en ondernemend en werkte al drie dagen per week vanaf je 14e. Heb je daarnaast ook gewone tienerdingen kunnen doen?

„Zeker, zeker. Ik sprak veel af met vriendinnen en vanaf m’n 18e ben ik heel veel uitgegaan. Dat heb ik zeker niet gemist.”

Heb je als startend ondernemer veel steun gehad, bijvoorbeeld financieel, of heb je zelf alles moeten uitzoeken?

„Ik heb eigenlijk alles zelf lopen uitzoeken, maar had al wel een aardig zakcentje omdat ik zo vroeg ben begonnen met werk. Ervaring deed ik op bij het eerdere pr-bureau, daar ben ik heel dankbaar voor, maar ik ben verder met niets geholpen en heb niets gekregen.”

Als je zo jong en ondernemend bent, kan een ondernemerspad valkuilen hebben. Kwam jij die tegen?

„Als ik terugdenk, heb ik volgens mij geen rare dingen meegemaakt. Het gaat goed en dat komt ook omdat ik al mijn klanten elke dag spreek. Ik ben open naar iedereen, dus daar komt dat misschien door.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kun je al naar tevredenheid van CAS STUDIOS leven?

„Ja hoor zeker, daarover ben ik heel tevreden.”

Het je een 9 tot 5-baan of, omdat je net jong en ondernemend bent, nog helemaal niet?

„Het is wel wat meer dan dat. Dat is helemaal niet erg, want ik mag met mijn eigen bedrijf allemaal leuke dingen doen. Misschien is het niet zo goed, maar ik ben altijd bezig met werk, werk, werk. Nogmaals, ik vind dat helemaal niet erg, maar juist leuk.”

Ik wil nog zo veel mogelijk tijd met mijn vader doorbrengen.

Heb je dan nog wel tijd voor andere dingen in het leven?

„Door de situatie met mijn vader is dat nu een beetje lastig. Ik wil met hem nog zoveel mogelijk tijd doorbrengen. Normaal gesproken kan ik buiten het werk nog best veel leuke dingen doen met vriendinnen en mijn vriend. Vroeger sportte ik veel, maar nu niet meer. De situatie met mijn vader is niet leuk, maar ze wonen op een lekkere plek, waardoor ik niet per se op vakantie hoef. In mei ben ik wel met vriendinnetjes een paar dagen weggeweest en ik ga toevallig over twee weken met mijn vriend een paar dagen weg. Dat is wel lekker.”

‘Weet dat je het kan’

Wat is je levensmotto?

„Lastig… maar dan ga ik toch voor die ‘als ik wil dat iets lukt, dan lukt het me ook wel’.”

Als er nu ergens een kleine Charlotte rondloopt die in gedachten net als jij jong en ondernemend wil zijn, wat vertel je haar dan?

„Ik zeg altijd, tegen iedereen: doe wat je leuk vindt en vertrouw op jezelf. Weet dat je het kan en denk niet te veel na over wat anderen van jou denken. Uiteindelijk sta je er alleen voor.”

Meer artikelen van de rubriek Jong en Ondernemend lezen?

Ook jouw ondernemersverhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Je verhaal in het kort

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Reacties