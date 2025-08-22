Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Jasmijn (15) mag van inspectie geen patat meer bakken in haar eigen frietkar, maar over twee maanden weer wel

Jasmijn is 15 jaar en volgde haar droom: patat bakken in een eigen frietkar en op tienerleeftijd al een eigen onderneming hebben. Dat ging even goed, totdat Arbeidsinspectie voor de deur – nou ja, kar – stond. De inspectie vindt dat een 15-jarige Brabantse niet achter de hete frituur mag staan.

Nieuws van de Dag, dat eerder deze week een rondleiding kreeg in het goedkoopste huis van Nederland, ‘beeldbelde’ gisteravond met Jasmijn Hendriks. De Brabantse is verdrietig, maar kan haar ondernemersblik ook op de toekomst richten. En zelfs behoorlijk snel, vertelt zij in de video hierboven.

Jasmijn: liever patat dan achter de computer

Jasmijn vond online een frietkar en bakte haar patat (sorry voor de mensen die friet zeggen) tot voor kort in de wagen met de naam De Vetkei. Zij doet of deed dat in haar dorp Stevensbeek, waar geen snackbar is. Ze wilde eigenlijk al op haar 14e beginnen, maar dat vond haar vader nog wat vroeg. Tegen De Gelderlander vertelde zij onlangs „geen persoon voor achter de computer” te zijn. „Ik wil graag lekker bezig zijn, bewegen. Dat kan in de horeca perfect.” De tiener heeft ook nog een baantje als afwasser in een brasserie.

Wat dat betreft past Jasmijn met haar patat perfect in de Metro-rubriek Jong & Ondernemend. Maar ja, inspectie stak daar deze week een stokje voor.

Best gelezen artikelen van dit moment Jasmijn (15) mag van inspectie geen patat meer bakken in haar eigen frietkar, maar over twee maanden weer wel

Martine is slachtoffer van het datalek van het bevolkingsonderzoek: ʻHet voelt verschrikkelijkʼ

Man uit COA-opvang aangehouden voor zedenmisdrijf, verband met Lisa uit Abcoude ‘niet uitgesloten’

Waarom we juist ’s nachts piekeren en wat helpt om tóch te slapen

Walibi haalt Halloween-spot tijdelijk offline na ophef

Inspectie kwam naar de frietkar

In Nieuws van de Dag vertelt zij: „Inspectie had met papa contact opgenomen. Ze kwamen langs om te vertellen wat er nou precies niet mocht. Ik heb te horen gekregen dat ik niet meer mag frituren en niet meer achter de kassa mag staan. Ik zal zeker doorgaan met de frietwagen, maar dan met hulp van papa of familie die dan gaan frituren of achter de kassa gaan staan. Dan zal ik zelf nog aanwezig zijn om in te pakken of bestellingen op te nemen.”

Geen patat meer bakken dus, in de hete olie. Terwijl een eigen onderneming „een kinderdroom was die is uitgekomen”. Maar wanneer mag dat van de inspectie dan wel? Jasmijn: „Frituren mag vanaf 16 jaar.” En wanneer blaast zij dan zestien kaarsjes uit? „26 oktober.”

Mooie ondernemersgeest

Presentator Thomas van Groningen zal best snappen dat de Arbeidsinspectie de regeltjes volgt, maar vindt het sneu: „Dit is toch mooie ondernemersgeest? Dit moeten we juist toejuichen.” Gasten in de Nieuws van de Dag-studio vinden dat Jasmijn eigenlijk wel een paar maanden ontheffing zou moeten krijgen.

Reacties