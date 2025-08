Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Huismerken in België stuk goedkoper, maar prijzen dalen hier wél

In Nederland tasten we een stuk dieper in de portemonnee voor huismerkproducten van supermarktketen Jumbo dan in België. Maar er gloort wel hoop aan de horizon, want de prijzen van veel producten zijn gedaald.

Dat blijkt uit de jaarlijkse steekproef van Omroep Brabant.

Kar met huismerken in België goedkoper

Een kar met veertien producten in Lommel (België) is bijna zes euro goedkoper dan dezelfde kar in Nederland. In augustus 2024 betaalde de omroep bij de Jumbo in Nederland 25,63 euro voor veertien huismerkproducten. De prijs bij de kassa was nu 29,28 euro. In België steeg de prijs van 20,42 euro naar 23,60 euro.

De stijging komt vooral door de prijzen van koffie en sinaasappelsap. In Nederland betaalde je vorig jaar nog 2,49 euro voor een pak filterkoffie, nu is dat 6,99 euro. Ook in België steeg de prijs (van 2,79 euro naar 5,99 euro).

☕ Waarom is koffie zo duur? Koffieplanten zijn teer en niet heel goed bestand tegen extreme weersomstandigheden. Laat het weer de laatste jaren nu juist steeds extremer worden door de klimaatverandering. In grote koffieproducerende landen, zoals Vietnam, Brazilië, Colombia en Ethiopië, vallen de oogsten tegen door extreme weersomstandigheden. Dat heeft tot veel kleinere oogsten en flinke prijsstijgingen geleid. De prijsstijgingen komen niet enkel door de veranderende weersomstandigheden. Politieke instabiliteit en economische crisissen kunnen de productie en export verstoren.

Veel producten in prijs gedaald

Veel andere producten daalden juist in prijs. De helft van de Nederlandse huismerkproducten die de omroep heeft gekocht is in een jaar tijd in prijs gedaald. De witte bonen in tomatensaus zijn zelfs nu goedkoper dan in België.

Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat supermarkten huismerken inzetten om de strijd om de klant te winnen. Hoewel Nederlanders van oudsher verknocht zijn aan A-merken (we zijn verslaafd, stelt Arjen Lubach), laten ze die steeds door de hoge inflatie vaker links liggen. In 2023 werden voor het eerst meer huismerken dan A-merken verkocht.

Jumbo laat aan de omroep weten dat ze bij huismerken meer invloed hebben op de kosten, en daarmee ook op de verkoopprijs. Ook zijn de toename van huurprijzen en energiekosten afgevlakt.

