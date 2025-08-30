Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Goedkoopste autoverzekering kost iets minder per maand dan een Big Mac

De premies voor een autoverzekering blijft over het algemeen maar stijgen. Máár: toch zijn er consumenten met een extreem lage premie. Die betalen per maand minder dan een populaire hamburger.

Dat blijkt uit onderzoek van Geld.nl. De financiële vergelijkingssite onderzocht alle aanvragen voor een autoverzekering in 2025. Wat blijkt: de consument met de goedkoopste autoverzekering tot nu toe betaalt een premie van 5,12 euro per maand. Nu we het toch over vergelijken hebben: dat is minder dan de prijs van een Big Mac. Die ligt in Nederland zo rond de 5,30 euro. Ook opvallend: onder de goedkoopste verzekerden bevinden zich veel cabriorijders.

Autoverzekeringen onder de 10 euro per maand

Geld.nl volgt alle autopremies op de voet en publiceert regelmatig over de belangrijkste ontwikkelingen. Dit keer ging de vergelijker op zoek naar de allerlaagste premies voor een autoverzekering. Onderzoek onder tienduizenden verzekeringen leverde dit jaar tot nu toe twaalf consumenten op met een autoverzekering voor minder dan een tientje per maand. De Geld.nl Datamonitor autoverzekering van afgelopen juli 2025 laat zien dat de gemiddelde premie inmiddels op 88,95 euro per maand ligt. Metro schreef begin vorige maand al: autoverzekering was nog nooit zo duur, toen op basis van gegevens van Pricewise.

Wie heeft de goedkoopste verzekering?

Hoe kom je aan de allergoedkoopste autoverzekering? Als alle factoren die een verzekeraar meeweegt, kloppen. Zo kijkt een verzekeraar onder andere naar het type auto, het aantal kilometers dat er met de auto wordt gereden en de leeftijd, woonplaats en schadevrije jaren van de bestuurder. Tot slot weegt ook de gekozen dekking mee. In dit geval rijdt de verzekerde met de allerlaagste premie een kleine auto van meer dan dertig jaar oud. Hierin wordt maximaal 7.500 kilometer per jaar afgelegd. De bestuurder zelf is 70 jaar oud en woont in de provincie Gelderland. Hij heeft veertig schadevrije jaren en koos voor een WA-verzekering.

De cabrio wordt vaak als tweede auto gebruikt, puur voor pleziertochtjes.

Kijken we naar wat autobezitters met de allergoedkoopste autoverzekering met elkaar gemeen hebben, dan valt op dat de gemiddelde leeftijd van de bestuurder op bijna 67 ligt. Het aantal schadevrije jaren staat gemiddeld op ruim 28 jaar. Verder gaat het in bijna alle gevallen om auto’s van meer dan twintig jaar oud. Opvallend is het verzekerde model: twee derde van de auto’s met een lage premie is een cabrio. In de helft van de gevallen gaat het om een specifieke cabrio: de Mazda MX-5. Paul Huibers, expert Autoverzekeringen bij Geld.nl: „De cabrio wordt vaak als tweede auto gebruikt, puur voor pleziertochtjes. Dat deze auto als goedkoopste in de verzekering naar voren komt, is daarom goed te verklaren.”

Besparen op je autoverzekering

Hoewel een premie van minder dan 10 euro per maand voor veel autobezitters niet haalbaar is, valt er voor consumenten vaak toch te besparen op de autoverzekering. „Zeker wanneer je al langer dan een jaar bij dezelfde verzekeraar zit”, vertelt Huibers. „Want je auto wordt ouder en de premies en voorwaarden van verzekeraars wijzigen regelmatig. Hierdoor kan het zomaar zijn dat je voor de goedkoopste autoverzekering bij een andere verzekeraar moet zijn.”

