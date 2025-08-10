Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Financiële fout: ‘Ik verloor een fortuin in online gokken, maar bleef stug doorspelen’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Jan (42), die verslaafd werd aan online gokken en er niet mee kon stoppen. Tiffany Blom van Geldkwebbel deelt haar tips over deze financiële misser.

Jan (42): „Het begon allemaal onschuldig. Ik speelde af en toe een potje poker of roulette online, gewoon voor de lol. Het was spannend en voor mij een manier om te ontspannen na een lange dag werken. Ik had nooit gedacht dat het zo uit de hand zou lopen.

De eerste verliezen

In het begin won ik aardig wat geld. Het gaf me het gevoel dat ik het spel de baas was. Ik dacht: ‘Dit kan ik wel aan, ik weet waar mijn grenzen liggen.’ Maar al snel begon ik vaker te verliezen dan winnen. In plaats van te stoppen, wilde ik mijn verliezen terugwinnen. Dat is het moment waarop het misging.

Ik begon steeds meer geld in te zetten. Wat eerst een paar tientjes waren, werden al snel honderden euro’s per dag. Het was een verslaving zonder dat ik het doorhad. Elke keer als ik verloor, dacht ik: ‘Volgende ronde pak ik het terug.’ Maar die volgende ronde kwam nooit op tijd, waardoor de verliezen zich opstapelden.

Geld lenen van vrienden en familie

In een jaar tijd had ik duizenden euro’s verloren. Mijn spaargeld slonk dramatisch en ik begon zelfs geld te lenen van vrienden en familie om mijn gokgedrag te kunnen financieren. Zij dachten dat ik het geld voor iets belangrijks nodig had. Het was een donkere periode waarin ik me steeds meer terugtrok, schaamte voelde en het contact met mijn naasten verminderde.



Wat het moeilijk maakte, was dat ik gewoon niet kon stoppen. Elke keer als ik besloot te stoppen, was het maar voor een dag of twee. Dan kwam de drang weer terug, sterker dan ooit. Ik voelde me gevangen en was duidelijk in een vicieuze cirkel terechtgekomen. Gokken was niet langer leuk, het was een obsessie geworden.

Ultimatum

Het keerpunt kwam toen mijn vriendin me confronteerde. Ze had gezien hoe mijn leven en onze relatie veranderden. Ze gaf me een ultimatum: hulp zoeken of haar verliezen. Dat was een harde klap, maar het opende mijn ogen.



Met hulp van een therapeut en een steungroep voor gokverslaafden begin ik nu langzaam de controle terug te krijgen. Het zal nog een lang en moeilijk proces worden, want ik moet weer leren vertrouwen op mezelf. Maar het gaat me lukken.”

Tips van Tiffany van Geldkwebbel

Tiffany Blom van Geldkwebbel is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Wat moedig dat je jouw verhaal deelt. Verslavingen sluipen er langzaam in, vaak heb je het pas door als je er middenin zit. Wat mij opvalt, is hoe belangrijk de rol van zijn vriendin is geweest. Soms zijn harde, confronterende gesprekken precies wat je nodig hebt om wakker te worden.

Mijn belangrijkste advies voor wie zichzelf herkent in dit verhaal: blijf er niet alleen mee rondlopen. Schaamte zorgt ervoor dat je je steeds verder terugtrekt en dan wordt de situatie alleen maar erger. Zoek iemand die je vertrouwt; dat kan een vriend zijn, een collega of een familielid. Door open kaart te spelen, doorbreek je het patroon.

Voor wie toch af en toe een gokje waagt: stel vooraf een bedrag vast dat je ‘mag’ verliezen, en wijk daar nooit vanaf. Laat je niet meeslepen door het idee dat je je verlies ‘wel even’ goedmaakt. De realiteit is dat je dan steeds verder zinkt.

Maar eerlijk is eerlijk: de beste manier om financieel gezond te blijven, is door helemaal niet te gokken. Er zijn zóveel manieren om geld te verdienen zonder risico en zonder stress.”

Geldkwebbel.nl is een online platform over geld, opgericht door Tiffany Blom, en op Instagram deelt zij ook veel tips. Haar missie? Heel Nederland laten zien dat er heel veel manieren zijn om (op een leuke manier) extra geld te verdienen.

