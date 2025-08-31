Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Financiële fout: ‘Ik liet meerdere rekeningen maanden liggen en nu moet ik het het dubbele betalen’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Lisa (27), die door haar persoonlijke problemen meerdere rekeningen liet liggen. Tiffany Blom van Geldkwebbel deelt haar tips over deze financiële misser.

Lisa (27): „Het was een onrustige tijd in mijn leven. Er speelde van alles tegelijk: gedoe op mijn werk, een relatie die op springen stond en ondertussen zat ik ook nog middenin een verhuizing waar ik totaal geen energie voor had. Mijn hoofd stond nergens naar, laat staan naar de administratie.

De stapel blauwe enveloppen groeide

En dus bleven de brieven zich opstapelen. Rekeningen, herinneringen en blauwe enveloppen. Ik legde ze ongeopend op een stapel op mijn bureau. Elke keer dacht ik: ‘Nu even niet, ik kijk er morgen wel naar.’ Maar ‘morgen’ werd een week. En die week werd een maand. En die maand werd meerdere maanden… Ik raakte de controle langzaam kwijt en ik durfde de chaos niet meer aan te raken.



Een deel van de rekeningen werd niet automatisch van mijn rekening geschreven. Ik wist dat wel, maar vergat door alle chaos in mijn leven alles. Het ging om de gemeentelijke belastingen, een openstaande zorgpremie, een telefoonrekening en meerdere betaalverzoeken van een oude lening. Allemaal bedragen die ik wel kon betalen, als ik ze maar op tijd had gezien.

‘Sommige brieven waren al maanden oud’

Toen ik op een zondag eindelijk besloot die hele stapel post open te maken, schrok ik me kapot. Sommige brieven waren al maanden oud. Er zaten aanmaningen bij en een paar rekeningen waren al doorgestuurd naar incassobureaus. De bedragen waren inmiddels flink opgelopen. Waar ik in eerste instantie misschien 800 euro aan openstaande kosten had, stond de teller nu op ruim 1700 euro. Overal zaten extra kosten en boetes bovenop.



Wat me het meeste raakte, was dat ik sommige bedragen uiteindelijk bijna drie keer moest betalen. Er zat een rekening van 90 euro tussen die, door herinneringskosten en incassokosten, uitkwam op 260 euro. Dat doet pijn. Vooral omdat ik het wel kon betalen, maar het gewoon heb laten liggen. Ik werd gestraft voor mijn eigen chaos.

Maandenlang krap bij kas na afbetalingen

Ik moest mijn spaargeld gebruiken om alles af te lossen en zat vervolgens maandenlang krap bij kas. Mijn vakantieplannen gingen bijvoorbeeld zo de prullenbak in. Elke euro ging naar het afbetalen van rekeningen die ik makkelijk op tijd had kunnen betalen als ik mijn zaken op orde had gehad. Het was pijnlijk om te beseffen dat ik dit aan mezelf te danken had.”

Tips van Tiffany van Geldkwebbel

Tiffany Blom van Geldkwebbel is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Oei, dit is een klassiek voorbeeld van ‘wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten’. Heel zuur, maar zoals je zelf al zegt: het is je eigen verantwoordelijkheid. Geen onwil, maar chaos. En gelukkig kun je daar iets aan doen.

Hoe schep je structuur in financiële chaos?

Sommige mensen zijn van nature wat chaotischer dan anderen, en dat is helemaal niet erg, zolang je het maar structureel aanpakt. Mijn tip? Zet drie simpele postbakjes neer op een plek waar je vaak komt. Noem ze:

Nog te openen Actie nodig Afgehandeld (bijvoorbeeld: betaald)

Kies daarnaast één vaste dag per week om je administratie te doen. Maak bijvoorbeeld van maandag je Money Monday of van vrijdag je Finance Friday. Door er een wekelijkse gewoonte van te maken, voorkom je dat het zich opstapelt en dat er dure incassokosten bovenop komen.

Dat je je vakantieplannen moest schrappen is pijnlijk, maar dit soort lessen blijven vaak het beste hangen. Hopelijk is dit de laatste keer dat je zo’n dure rekening krijgt vanwege uitstelgedrag. Succes, Lisa!”

Geldkwebbel.nl is een online platform over geld, opgericht door Tiffany Blom, en op Instagram deelt zij ook veel tips. Haar missie? Heel Nederland laten zien dat er heel veel manieren zijn om (op een leuke manier) extra geld te verdienen.

