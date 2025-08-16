Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit is het nieuwe bedrag voor minimumloon dat NSC na de verkiezingen wil

NSC pleit in haar verkiezingsprogramma voor een minimumloon van 18 euro per uur. Dat is bijna 4 euro meer dan op dit moment in Nederland de standaard is.

NSC heeft in de Tweede Kamer twintig zetels. Sinds het vertrek van voorman Pieter Omtzigt gaat de partij in peiling richting het diepste dal. NSC wordt nu op geen enkele zetel gepeild. Ook is er volgens een eerder onderzoek van het RTL Nieuwspanel weinig vertrouwen in de partij. NSC zet richting de volgende verkiezingen in oktober daarom onder meer in op het minimumloon.

Meer dan het minimumloon

Maar dat natuurlijk niet alleen. Naast een hoger minimumloon wil NSC het eigen risico van de zorgverzekering hervormen. Dat moet gebeuren door een maximaal bedrag van 80 euro per behandeling in te voeren. Het wettelijk verplichte eigen risico blijft 385 euro per jaar. De partij moet onder leiding van Eddy van Hijum gaan ‘zorgen voor zekerheid’, zoals de titel van het programma luidt.

Minimumloon nu fors lager

Het invoeren van een minimumloon van 18 euro per uur, zou flink hoger zijn dan nu het geval is. Volgens een overzicht van de Rijksoverheid is het minimumloon sinds 1 juli nu 14,40 euro voor iemand van 21 jaar. Nog lagere bedragen gelden voor personen van 20 jaar (11,52 euro), 19 jaar (8,64 euro) en 18 jaar (7,20 euro).

„Het minimumloon wordt gekoppeld aan de hervorming van toeslagen en belastingen, zodat het eerlijker en eenvoudiger wordt”, schrijft NSC over het verkiezingsprogramma op de eigen website. De leden van de partij moeten dat programma op 6 september definitief vaststellen.



‘NAVO-norm moet worden gehaald’

In het vorige verkiezingsprogramma had NSC ook veel aandacht voor koopkracht. Toen noemde de partij echter nog geen streefbedrag voor het minimumloon. Het eigen risico mag wat NSC betreft de toegang tot zorg niet belemmeren. Om te voorkomen dat „die ene behandeling direct het volledige eigen risico opslokt”, wil de partij een maximumbedrag per behandeling.

Dit keer verbreedt de partij haar blik, onder de noemer van een weerbare samenleving. Zo wil NSC dat de nieuwe NAVO-norm, om 3,5 procent van het bbp uit te geven aan defensie, wordt gehaald. Daar zet de partij wel een kanttekening bij: om dat te betalen „mag de bestaanszekerheid van mensen nooit in het gedrang komen.” Waar het geld dan wel vandaan moet komen, is niet duidelijk. Wel wil NSC bezuinigen op rijksambtenaren door minder externen in te huren, net als bij de vorige verkiezingen.

2 miljard voor huizen bouwen

Om de woningbouw te versnellen wil NSC een fonds van 2 miljard euro. Huizenkopers moeten minder overdrachtsbelasting gaan betalen. NSC pleit voor behoud van de hypotheekrenteaftrek. Over dat laatste nam de partij in haar vorige programma geen standpunt in. Huren in de sociale sector mogen wat NSC betreft jaarlijks alleen met de inflatie stijgen, in de vrije sector mag daar nog een procent bij. Eerder deze week kwam GroenLinks-PvdA ook met een plan over woningbouw. Die partijen wil de vliegvelden van Rotterdam en Maastricht sluiten om op die plekken woonwijken neer te zetten.

Migratie

NSC houdt vast aan het maximale migratiesaldo van 50.000 mensen per jaar, waarvan maximaal 40.000 arbeidsmigranten.

Voor bedrijven moet het minder aantrekkelijk worden om mensen naar Nederland te halen om hier te komen werken. Zo wil NSC de mogelijkheid schrappen om een deel van het loon in te houden voor huisvesting en een werkgeversheffing invoeren voor buitenlandse medewerkers.

