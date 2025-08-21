Deel dit artikel: Share App Mail Pin

AI pakt traineeships af van starters op de arbeidsmarkt

Afgestudeerden die op zoek zijn naar een traineeship, oftewel een leer-werktraject voor starters, hebben dit jaar minder te kiezen. Het aantal plekken voor traineeships daalde met ruim 30 procent. Dat blijkt uit onderzoek van Intermediair. De oorzaak? AI.

Een traineeship is een startersfunctie waarbij je werkt en een intensief opleidingsprogramma volgt. Tot en met juli werden er gemiddeld 1874 plekken per maand aangeboden, vorig jaar waren dat er nog 2700. Dat komt mede door de opmars van AI. Metro bracht al eerder in kaart welke beroepen kunnen worden overgenomen door kunstmatige intelligentie. Bovendien is het gebruik van AI werkend Nederland explosief gestegen, blijkt uit onderzoek.

Hoofdredacteur van Intermediair Tijmen de Groen zegt: „Traineeships zijn een belangrijke springplank voor mensen die net zijn afgestudeerd. Het is dé kans om te blijven leren, verschillende organisaties te ontdekken, een netwerk op te bouwen en tegelijkertijd een volwaardig salaris te verdienen. Het terugvallen van deze mogelijkheden is een klap voor een grote groep jonge mensen.”

Hardste klappen in juridische en administratieve functies

De grootste daling is te zien bij juridische en administratieve functies. Het aantal traineeships is daar met 82 procent teruggelopen. Ook marketeers krijgen het zwaar met een daling van 76 procent, net als verkoopmedewerkers (73 procent) en psychologen (63 procent).

Zwaar onder druk door AI

Volgens De Groen is dat deels te verklaren: „Administratief medewerkers en marketeers staan onder druk door de ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie. Dat kan de forse daling van traineeships deels verklaren. De krimp in traineeships voor juristen, verkopers en psychologen is wel opmerkelijk. Daar zijn over het algemeen juist grote tekorten.”

Ook in technische en specialistische beroepen daalt het aanbod. Voor applicatieprogrammeurs nam het aantal plekken af met 55 procent, voor monteurs industriële en landbouwmachines met 51 procent en voor milieudeskundigen met 49 procent. Allemaal functies die door UWV als kansrijk worden bestempeld.

De Groen: „De afname van traineeships raakt niet alleen starters, maar ook werkgevers. Dit soort leer-werktrajecten zijn een goede manier om personeel binnen te halen en de toekomstige generatie leiders van je bedrijf te trainen.”

Kansen in de jeugdzorg en vastgoed

Niet overal gaat het slecht. In de jeugdzorg verdrievoudigde het aantal traineeships. Ook restaurantmanagers (61 procent), vastgoedprofessionals (45 procent) en financieel analisten (37 procent) zagen meer plekken.

De Groen: „De opmerkelijke groeicijfers in de maatschappelijke sector lijken te komen door de miljarden die het kabinet heeft vrijgemaakt voor jeugdzorg. Dit jaar zijn er namelijk honderden traineeships voor jeugdzorgprofessionals bijgekomen.”

Voor het onderzoek keek Intermediair naar 13.115 traineeships in januari t/m juli 2025 en 18.900 in dezelfde periode vorig jaar. De marktcijfers zijn afkomstig van Jobdigger.

