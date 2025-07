Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel Nederlandse vrouwen willen financiële hulp: ‘Koop geen dingen die je niet nodig hebt’

Bijna alle vrouwen in ons land vinden financiële onafhankelijkheid hartstikke belangrijk. Maar buiten dat: meer dan de helft van diezelfde vrouwen voelt zich onzeker over geld en de bijbehorende kennis daarover. Ze hebben, zo wijst onderzoek uit, best wel behoefte aan financiële hulp.

ING onderzocht de financiële positie van vrouwen in Nederland. Meer dan 1500 dames van 18 jaar en ouder deden mee. Wat blijkt: vooral jongere vrouwen onder de 35 jaar ervaren onzekerheid over hun geldzaken en hebben behoefte aan financiële hulp. Dames uit de categorie 65-plus zijn juist wel zeker over (hun kennis over) geld.

Gisteren was er ook al nieuws over het gebrek aan kennis over financiën (of denken dat dat het geval is). Het ging toen om de generatie Gen Z in relatie tot werk. Werknemers die na 1997 zijn geboren, voelen druk bij financiële verantwoordelijkheid in hun baan en faken hun kennis over geld soms, waar ‘nodig’.

Kerncijfers onderzoek en behoefte aan financiële hulp

93 procent van de vrouwen vindt financiële zelfstandigheid belangrijk;

97 procent wil zelf beslissen over haar geld;

55 procent voelt zich zeker over haar financiële kennis, 45 procent niet of minder;

Bij vrouwen jonger dan 35 jaar ligt bovenstaand percentage op 33 procent;

Precies de helft van de dames heeft behoefte aan financiële hulp;

13 procent praat regelmatig met anderen over geldzaken.

Wil je weten hoe andere Metro-lezers over geldzaken en financiële hulp van ouders denken (en of geld gelukkig maakt): lees dan deze artikelen.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Zelf de (financiële) bal spelen

Vragen om financiële hulp of kennis daarover, hoeft helemaal niet iets te zijn om je voor te schamen. Als het je maar helpt. „Financiële gezondheid gaat over de vrijheid hebben om te doen wat belangrijk is”, zegt Japke Kaastra, Hoofd Financiële Gezondheid bij ING Nederland. „En dat gun ik iedereen. De kans om dat te bereiken wordt groter als je zelf aan de bal speelt. Dat begint met inzicht hebben in wat belangrijk voor je is, kansen pakken als ze zich voordoen. Jezelf behoeden voor het maken van missers, zoals het kopen van dingen die je eigenlijk niet nodig hebt.”

Financiële hulp en praten over geld

De helft van de vrouwen geeft dus aan behoefte te hebben aan financiële hulp. De eerder genoemde jongere vrouwen onder de 35 jaar zoeken vooral informatie over toeslagen, advies over beleggen en belastingvoordeel.

💸 Dromen realiseren Van de vrouwen die meededen aan het onderzoek, ervaart 61 procent belemmeringen bij het realiseren van haar dromen. Voor een kwart van de vrouwen vormt geld de grootste drempel. Terwijl, naast gezondheid en geluk, financiële zorgeloosheid het belangrijkste levensdoel is voor vrouwen.

Kaastra nogmaals: „Praten over geld is daarbij belangrijk. Het vergroot je inzicht en bewustzijn. Je gaat automatisch kritischer kijken naar je uitgaven, waardoor je er grip op krijgt en ontdekt waar de ruimte zit om te groeien. Misschien zet je zelfs geld opzij om te beleggen. Dat is een stap die niet alleen vertrouwen geeft, maar op de lange termijn ook echte financiële vrijheid kan opleveren.”

Meer weten over spaargeld, de beste manier om te sparen en meer spaargerelateerde zaken? Check dan deze artikelen:

Volgens een geld-expert zijn er 8 geldtypen, en kun je pas beter met geld omgaan als je die kent.

De Belastingdienst neemt een hapje uit je spaargeld als dat boven een bepaald bedrag komt. Vanaf dit bedrag moet je belasting betalen over je spaargeld.

Sommige Nederlanders – steeds meer – sparen bij een buitenlandse bank vanwege een hoge(re)rente. Is dat wel veilig?

Het is altijd handig om een buffer achter de hand te houden voor onvoorziene uitgave. Dit is de buffer die je nodig hebt met het salaris van Jan Modaal in 2025.



Reacties