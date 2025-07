Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geen komkommertijd, maar stijgende werkdruk deze zomer: dit is waarom

Terwijl half Nederland richting camping, Costa of kidsclub vertrekt, loopt de werkdruk op bij wie achterblijft. Dat komt niet alleen door de vakantieplanning. Bedrijven huren deze zomer namelijk minder zzp’ers in. En dat is knap onhandig, juist nu iedereen weg is. En wie niet weg is? Die is de klos.

Zzp’ers, jarenlang de vliegende keep van de arbeidsmarkt, worden sinds begin dit jaar minder ingehuurd. Dat is het gevolg van strengere controles op schijnzelfstandigheid. Veel bedrijven spelen op veilig, maar dat heeft wel een prijs: wie wél nog op de werkvloer staat, draait overuren om alles rond te krijgen.

Schijnzelfstandigheid

Sinds 1 januari 2025 controleert de Belastingdienst strenger op de inzet van zzp’ers. Wie wordt ingehuurd als zelfstandige, maar in de praktijk hetzelfde werk doet als vaste medewerkers, kan volgens de fiscus een ‘schijnzelfstandige’ zijn. Boetes worden dit jaar nog niet uitgedeeld, maar een naheffing voor loonbelasting is wél mogelijk.

Veel bedrijven trekken daardoor hun conclusies. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaf eerder dit jaar 42 procent van de organisaties aan minder zelfstandigen in te huren. Een derde huurt zelfs helemaal geen zzp’ers meer in. En dat merken ze juist nu het vakantieverlof in volle gang is.

Vooral de zorg zit klem

Vooral in de zorgsector is dat voelbaar. De vraag blijft hoog, maar veel zelfstandigen zijn niet meegegaan in het aanbod om in loondienst te gaan. Ze willen vrijheid en flexibiliteit, en dat krijgen ze niet met een vast contract. Het resultaat: een vast team dat nu nog meer moet opvangen, terwijl ook daar de vakantieroosters al vol zitten.

Werkdruk neemt snel toe

Werkgeversvereniging AWVN ziet de druk stijgen. Uit een ledenpeiling blijkt dat 45 procent van de werkgevers de werkdruk ziet toenemen sinds ze minder zzp’ers mogen of durven inhuren. Een derde merkt dat de kwaliteit van werk achteruitgaat. En één op de vijf komt zelfs niet meer aan bepaalde diensten of leveringen toe.

Veel bedrijven probeerden die druk eerder te verlichten door zelfstandigen aan te trekken. Nu dat moeilijker wordt, dreigt die druk juist weer op te lopen. Een beetje werkdruk kan erbij horen, maar het wordt al snel ongezond schreef Metro onlangs.

Vaste werknemers de dupe

Volgens marktonderzoeker Intelligence Group zijn er wel meer zzp’ers overgestapt naar loondienst: 68.000 in het eerste kwartaal van dit jaar. Maar dat dempt het effect niet. Vakantie en personeelstekorten zorgen samen voor extra werk op de schouders van de vaste teams. En dat kan op termijn leiden tot uitval: het laatste waar werkgevers op zitten te wachten.

Bedrijven reageren verschillend op de strengere regels. Sommige hebben op tijd extra mensen aangenomen. Andere nemen het risico op een naheffing gewoon voor lief. En er zijn ook organisaties die de controle min of meer negeren. Zeker kleinere bedrijven denken dat de kans klein is dat zij gecontroleerd worden. Handhaving? Dat zien ze dan wel weer.

Zzp’ers zitten zelf niet stil

Ondertussen maken ook zelfstandigen zich zorgen. Het aantal opdrachten daalt en veel zzp’ers voelen zich buitenspel gezet. Comité ZZP roept hen op zich aan te sluiten bij een collectieve klacht die dit najaar wordt ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt en de Nationale Ombudsman.

Volgens de belangenorganisatie wordt er te weinig rekening gehouden met sectoren waar zzp’ers van groot belang zijn, en dat pakt oneerlijk uit voor het individu.

De timing is voor veel bedrijven rampzalig: minder zelfstandigen beschikbaar én vakantieperiode. Dat zorgt voor gaten in de planning, extra druk op het team en risico op burn-outs. Terwijl de zon schijnt, is het op de werkvloer vooral alle zeilen bijzetten.

