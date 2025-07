Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wat kost een dagje uit met het gezin in Nederland? Bijna 300 euro voor een dagje Efteling

Een dagje uit met het gezin klinkt heerlijk. Even weg uit de routine, samen iets leuks doen, herinneringen maken. Maar wie met z’n vieren op stap gaat – twee ouders, twee kinderen – merkt al snel dat een uitje in Nederland flink in de papieren kan lopen. Wat kost zo’n dag nu echt? We zoeken het uit.

De inflatie grijpt om zich heen, en dat voelen we allemaal. De prijzen voor boodschappen, energie, de huur, alles loopt op. Daarom kiezen steeds meer mensen ervoor om thuis te blijven, een zogeheten ‘staycation’, in plaats van op vakantie te gaan. Op vakantie gaan dreigt steeds meer een luxe te worden, het is onbetaalbaar voor veel mensen. Als je dan toch thuisblijft, is het gezellig om er een dagje op uit te gaan.

Een dagje naar De Efteling

De Droomvlucht, het Sprookjesbos… een dagje Efteling is de manier om je even helemaal in een andere wereld onder te dompelen. Sommige mensen vinden dat echt fantastisch. Zo sprak Metro met Duncan, die jaarlijks zo’n 1500 euro uitgeeft aan de Efteling. In bovenstaande video kreeg Metro een rondleiding door het nieuwe Efteling-hotel en doen we uit de doeken wat een nacht in een hotelkamer kost.

Maar het prijskaartje liegt er niet om. Een regulier ticket in het hoogseizoen kost dit jaar 53 euro per persoon. Voor een gezin van vier mensen (met kinderen ouder dan 3) ben je dus 212 euro kwijt aan entree. Een parkeerticket kost 15 euro, een lunch in het park komt al gauw op minimaal 60 euro neer – reken op 15 euro per persoon voor een menu met drinken – en dan is er nog dat ijsje, die suikerspin, of die knuffel die jouw kind met grote ogen aankijkt en die hij per se wil hebben. En ach, jullie zijn toch een dagje weg, dus waarom niet?

Alles bij elkaar opgeteld kom je op bijna 300 euro uit. En dan tellen we de reiskosten nog niet eens mee. Vooral als je met de trein gaat, kunnen die flink oplopen. Een dag om nooit te vergeten, maar ook eentje die je flink in de portemonnee voelt. Onlangs spraken we al drie mensen die het openbaar vervoer vermijden, omdat het te duur is geworden voor ze.

De dierentuin

Wie het iets rustiger wil houden, wijkt misschien uit naar de dierentuin. Neem bijvoorbeeld Burgers’ Zoo in Arnhem. Toch kan zo’n dagje dierentuin ook duurder uitvallen dan je van tevoren verwacht. Veel ouders maken toch een rooskleuriger inschatting, schreef Metro onlangs. De entreeprijs ligt hier op 29 euro per volwassene en 25,50 euro per kind, dus een gezin met twee ouders en twee kinderen, betaalt 107 euro om binnen te komen. Kinderen onder de 3 mogen gratis naar binnen.

Parkeren kost 9 euro en ook hier is een lunch op het terras moeilijk te vermijden (tenzij je zelf bammetjes smeert). Voor rond de 40 euro kun je met z’n vieren wat eten en drinken. Misschien nog een pluchen stokstaartje voor de jongste, en je bent klaar. Alles bij elkaar kost zo’n dag je ongeveer 175 euro. Vergelijkbaar is een bezoek aan Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Met eten, entree en souvenirs kom je ook hier uit rond de 175 euro.

Attractiepark: Slagharen of Duinrell

Voor gezinnen die liever attractieparken bezoeken, maar een alternatief voor de Efteling zoeken, is Slagharen een interessante optie. In 2025 is er een speciaal familieticket van minimaal 72,50 euro voor vier personen. Op sommige data kan de prijs van een familieticket oplopen tot ruim 95 euro. De dag kost je in totaal ruim 140 euro, als je parkeren voor 11,50 en een lunch van 60 euro meerekent. Minder dan de Efteling, maar toch wel een behoorlijke aanslag op je portemonnee.

Een ander populair uitje is Duinrell, vooral aantrekkelijk vanwege de combinatie van pretpark én het Tikibad. Zonder toegang tot het zwembad betaal je 29,50 euro per persoon; met het Tikibad komt het neer op 37 euro per ticket. Voor vier personen loopt dat op tot 148 euro (voor het park en zwembad), plus wat je kwijt bent aan lunch (reken op zo’n 60 euro), parkeren (gemiddeld 15 euro per dag), en misschien nog een souvenirtje. In totaal ben je dan zo’n 250 euro kwijt.

Alternatieven voor een goedkoper dagje weg

Natuurlijk hoeft een dagje weg niet altijd zo duur te zijn. Bijvoorbeeld als je een dagje naar een nationaal park zoals de Hoge Veluwe gaat, of naar het strand van Zandvoort.

Dan kun je met een picknick en wat ov-kosten ook voor minder dan 50 euro klaar zijn. Maar bij uitjes met entree en horeca, zoals een dierentuin of attractiepark, is het realistisch om als gezin van vier rekening te houden met bedragen tussen de 160 en 280 euro, afhankelijk van waar je naartoe gaat.

Hoe kun je nog meer besparen op een dagje uit?

Een dagje weg in Nederland is het zeker waard, maar goedkoop is het niet. Wil je besparen? Koop je tickets online (vaak goedkoper dan aan de kassa), neem een goedgevulde rugzak met broodjes mee, zodat je niet afhankelijk bent van de horecaprijzen op locatie. Kijk ook eens naar actiewebsites of dagkaarten van de NS. Soms is het mogelijk om een uitstapje naar een dierentuin te combineren met de treinreis, tegen een scherp tarief. Zo blijft je dag ontspannen, zonder dat je veel stress over de kosten hoeft te hebben.

