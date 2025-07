Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Slecht slapen? Dat kost ons miljarden per jaar

Wie ’s nachts ligt te woelen, voelt dat vaak nog dagenlang. Maar slecht slapen of zelfs slapeloosheid is, naast vervelend voor jezelf, ook een duur probleem voor heel Nederland. Volgens nieuw onderzoek van SEO Economisch Onderzoek kost gebroken nachtrust de economie jaarlijks zeker 2,7 miljard euro.

Ruim 1,4 miljoen Nederlanders kampen met chronische slapeloosheid. Dat betekent structureel slecht slapen, vaak meerdere keren per week en voor langere tijd. Het effect? Mensen presteren slechter op het werk, zijn vaker ziek of belanden zelfs in de uitkering.

800 euro minder per jaar door slecht slapen

Gemiddeld verdienen mensen met slapeloosheid jaarlijks 800 euro bruto minder. Voor de 36.000 slapelozen die inmiddels in een uitkering zijn beland, is de schade nog groter: samen zijn ze goed voor 1,6 miljard euro aan gemiste productie. Tel daar het verlies van werkenden bij op, en je komt uit op een miljardenrekening voor de samenleving.

Goed slapen is ontzettend belangrijk. Zo schreef Metro over hoe het bijdraagt aan het maken van belangrijke keuzes, gaven we eerder tips voor de beste slaaphouding en zou je deze sport eens kunnen proberen voor het verbeteren van je nachtrust.

Effectieve behandeling

Ironisch genoeg is er een bewezen effectieve behandeling: cognitieve gedragstherapie voor insomnie (CGT-I). Deze aanpak kost ongeveer 600 euro per persoon, maar levert gemiddeld 1900 euro aan arbeidswinst op. Behandeling is dus goedkoper voor de samenleving dan het probleem laten sluimeren.

Toch vergoeden zorgverzekeraars de behandeling vaak niet via het basispakket. Huisartsen grijpen daarom vaker naar slaapmedicatie, maar dat is minder effectief en bedoeld voor korte termijn gebruik.

Een slimme investering

De onderzoekers pleiten voor een andere aanpak. Als een derde van de mensen met slapeloosheid effectief wordt behandeld met cognitieve gedragstherapie, zijn de opbrengsten al groter dan de kosten. De voordelen zijn dan merkbaar voor iedereen. Voor de patiënt zelf, voor werkgevers, de overheid en belastingbetalers, bijvoorbeeld door minder uitkeringen en meer mensen aan het werk.

Het gaat hier dan ook niet alleen om een paar vermoeide werknemers. Slapeloosheid komt bij twaalf procent van de volwassenen voor, vooral bij mensen boven de 45. De kans op werk daalt daardoor met 2,5 procentpunt, blijkt uit het rapport. En dat effect blijft, zelfs tien jaar na de diagnose.

Slapend rijk

Door behandeling beter te vergoeden en meer in te zetten op niet-medicamenteuze hulp, valt er veel winst te boeken voor de nachtrust van miljoenen mensen én de economie. Want goed slapen blijkt slapend rijk worden, aldus de onderzoekers.

