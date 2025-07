Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Rechtszaken tegen Visa en Mastercard om te hoge transactiekosten: krijg jij geld terug?

In Nederland wordt de druk opgevoerd tegen creditcardreuzen Visa en Mastercard. Stichting Multilateral Interchange Fees Claims (MIFC) sleept de bedrijven voor de rechter. Zij vinden dat Nederlandse winkels, hotels en horeca jarenlang te veel hebben betaald aan transactiekosten. De rechtszaken draaien om betalingen van toeristen en zakenreizigers van buiten de Europese Unie die hun rekening in Nederland voldeden met een Visa- of Mastercard-creditcard.

Volgens Stichting MIFC hielden de bedrijven de kosten voor dit soort betalingen kunstmatig hoog, waardoor ondernemers miljoenen euro’s misliepen. Hoe zit dit precies en heb jij misschien recht op geld terug?

Rechtszaken hoge transactiekosten sinds 1992

Al sinds 1992 moeten Nederlandse ondernemers bij elke internationale betaling met een Visa- of Mastercard-creditcard tot wel 2 procent van het bedrag afdragen. Pas na boetes van de Europese Commissie in 2015 en 2017 verlaagden de creditcardbedrijven hun tarieven naar maximaal 0,3 procent voor creditcards en 0,2 procent voor bankpassen.

Maar volgens Stichting MIFC is de schade dan al lang aangericht: ondernemers zouden over tientallen jaren te veel hebben betaald en moeten daarvoor worden gecompenseerd.

Miljoenen euro’s op het spel

In het Verenigd Koninkrijk leidde een soortgelijke zaak tot een schikking van ruim 240 miljoen euro. De rechtszaken in Nederland zouden ook kunnen uitmonden in schadevergoedingen van miljoenen euro’s. Niet alleen grote ketens, maar juist ook kleinere ondernemers komen mogelijk in aanmerking voor compensatie.

Kom jij in aanmerking voor geld terug?

Winkeliers, horeca, webshops en andere ondernemers die sinds 1992 betalingen van buiten de EU hebben geaccepteerd met Visa of Mastercard kunnen de rechtszaken voorlopig volgen. Een rechter zal later bepalen of er compensatie komt en zo ja, hoe hoog die zal zijn en wie daarvoor in aanmerking komt. Economen schatten de totale schade op een bedrag van tenminste 1 miljard euro, meldde Emerce vandaag.

