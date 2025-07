Deel dit artikel: Share App Mail Pin

’Niet loyaal’ en ‘moeilijk tevreden te houden’: werkgevers worstelen met jongeren en personeelstekort

De arbeidsmarkt is dan wel iets minder overspannen dan een jaar geleden, voor veel bedrijven blijft het een flinke uitdaging om goed personeel te vinden. Vooral jongeren worden gezien als niet loyaal, blijkt uit een peiling onder ruim 500 HR-professionals.

Bijna driekwart van de HR-professionals zegt niet genoeg geschikte kandidaten te kunnen vinden. En wie wél mensen vindt, ziet ze vaak net zo snel weer vertrekken. Vooral jongeren worden gezien als niet loyaal en lastig vast te houden.

Meer dan de helft voldoet niet aan functie-eisen

Dat blijkt uit een peiling onder ruim 500 HR-professionals, uitgevoerd in opdracht van Visma YouServe. De frustratie zit diep, blijkt uit hun antwoorden. Meer dan de helft van de ondervraagden zegt uit nood mensen aan te nemen die eigenlijk niet aan de functie-eisen voldoen. Sollicitatieprocedures verlopen vaak traag en stroef. Drie tot zes maanden om een nieuwe werknemer te vinden, blijkt geen uitzondering.

Hoewel er aanwijzingen zijn dat het verbetert, blijft het in sommige sectoren een uitdaging om aan voldoende en bekwaam personeel te komen. Vooral in het grootbedrijf en in de bouw lopen de personeelstekorten op. Vacatures staan soms maandenlang open. De vergrijzing, digitalisering en een veranderende beroepsbevolking zorgen voor structurele tekorten. Daarbij komt dat de eisen van werknemers zijn veranderd: zij willen meer autonomie, flexibiliteit en zingeving.

‘Werven is geen bijzaak meer’

Volgens Annemarie Nefkens, partner en tijdelijk HR-directeur van Visma YouServe, is het klassieke wervingsmodel achterhaald. In De Telegraaf legt ze uit hoe dat komt. „Bedrijven die nog op de traditionele manier werven, vissen steeds vaker achter het net”, zegt ze. „Het zoeken naar nieuwe mensen is niet iets wat je er even bij doet, zoals vroeger. Daar moet je echt werk van maken. Je moet aan employer branding doen en de rest van de directie moet dit andere personeelsbeleid ook steunen.”

Maar juist daar wringt het. Een kleine veertig procent van de HR-managers vindt dat hun organisatie te weinig investeert in werkgeluk. Zestig procent ziet medewerkers vertrekken omdat de werk-privébalans elders beter is, of omdat het salaris hoger ligt.

Jongeren willen snel carrière maken

Vooral jongeren (generatie Z, geboren na 1995) vormen een uitdaging, vinden de ondervraagden. HR-professionals omschrijven ze als „niet loyaal” en „moeilijk tevreden te houden”. De wens om snel carrière te maken zorgt ervoor dat ze van baan naar baan hoppen. „Loyaliteit aan de werkgever is achterhaald”, stellen veel leidinggevenden dan ook vast.

Toch ligt de verantwoordelijkheid daarvoor deels ook bij de werkgevers, zegt Nefkens. „Ze weten best dat je die loyaliteit terugkrijgt als je in die jongeren investeert”, zegt ze. „Maar dat betekent wel dat je als bedrijf met hen moet gaan zitten en moet bespreken welke carrièremogelijkheden er zijn. En dat je die jonge medewerker vertelt welke stappen ze moeten zetten om daar te komen.” Volgens haar kost deze generatie HR-professionals dan ook „het meeste tijd”.

Jongeren zijn onmisbaar, maar vragen iets anders

Tegelijkertijd is generatie Z hard nodig op de werkvloer. Door de vergrijzing en het structurele personeelstekort zullen jongeren de komende jaren een steeds groter deel van de beroepsbevolking vormen. Maar deze groep kijkt anders naar werk dan eerdere generaties: ze willen niet alleen een goed salaris, maar ook zingeving, flexibiliteit en groeimogelijkheden. Werkgevers die daar niet op inspelen, dreigen talent mis te lopen, of zien het snel weer vertrekken.

Kritiek op diversiteitsbeleid

Opvallend is dat bijna twintig procent van de ondervraagde leidinggevenden kritisch is over het diversiteits- en inclusiebeleid van hun bedrijf. Sommigen vinden het streven naar een afspiegeling van de maatschappij op de werkvloer „onzin”, en twaalf procent noemt het „woke” of „alleen maar marketing”.

Toch blijkt uit de peiling ook dat andere manieren van werven wél resultaat opleveren. Het inzetten van huidige werknemers om nieuw personeel te vinden werkt opvallend goed, en ook sociale media blijken effectiever dan traditionele vacaturesites.

Maar ook hier geldt volgens Nefkens: „Als de rest van het bedrijf er niet achter staat, gaat een diverser personeelsbeleid nooit werken. Dan krijg je de jonge generatie, die dat wel belangrijk vindt, ook niet binnenboord.”

Jonge werknemers vinden werk-privé balans belangrijk

De resultaten uit het arbeidsmarktonderzoek sluiten nauw aan bij onderwerpenwaar Metro eerder over schreef. Anno 2025 vinden jonge werknemers een goede balans tussen werk en privé belangrijk. Dit staat met stip op één, nog voor salaris en doorgroeimogelijkheden.

De traditionele werkweek van veertig uur spreekt hen minder aan. Drie of vier dagen werken heeft de voorkeur, en liever thuis dan op kantoor. Soms zorgt deze mentaliteit voor wrijving op de werkvloer, met werkgevers die meer traditioneel zijn ingesteld, met een van 9-tot-5-mindset. Inmiddels, vijf jaar na de coronapandemie, staat thuiswerken steeds meer onder druk.

