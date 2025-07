Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nieuw advies van Nibud: laat alle vaste lasten op één dag afschrijven

Steeds meer Nederlanders verliezen het overzicht over hun vaste lasten. En dat leidt tot groeiende schulden, waarschuwt het Nibud. De oplossing? Laat alle vaste lasten op één dag afschrijven, zegt directeur Arjan Vliegenthart tegen het Algemeen Dagblad.

Nu gaat het nog alle kanten op: je huur, energie, zorgpremie en telefoonrekening worden verspreid over de maand van je rekening gehaald. Volgens het Nibud maakt dat het voor veel mensen lastig om te weten wat ze écht te besteden hebben. „Mensen weten niet of ze nog geld overhouden voor een nieuwe jas, of dat ze straks rood staan”, zegt Vliegenthart tegen de krant.

Eén vaste betaaldag voor de vaste lasten

Het plan: één vaste betaaldag, vlak nadat mensen hun salaris of uitkering binnenkrijgen. Zo ontstaat er in één klap duidelijkheid. En die duidelijkheid is hard nodig, want de schulden nemen toe. Ruim 173.000 volwassenen hebben inmiddels al een half jaar of langer geen zorgpremie betaald, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Dat is het hoogste aantal sinds 2020.

Vooral jongeren tussen de 25 en 30 jaar en mensen met een migratieachtergrond hebben vaker betalingsachterstanden. Zij lopen volgens het CBS twee tot vier keer zo vaak achter als gemiddeld.

Zorgpremie eerste rekening die mensen overslaan

Volgens Vliegenthart is de zorgpremie vaak de eerste rekening die mensen overslaan. „De gevolgen zijn relatief klein, dus het voelt als een gemakkelijke besparing.” Maar wie langer dan zes maanden niet betaalt, komt op de radar van het CAK en moet een zwaardere ‘bestuursrechtelijke premie’ van 172 euro per maand aftikken.

Het dubbele is dat het aantal mensen onder de armoedegrens juist daalt. Maar volgens het Nibud zijn er steeds meer mensen met een wisselend inkomen, zoals zelfstandigen, die minder grip hebben op hun maandbudget.

Schuldenproblematiek groeit

Eerder schreef Metro al over de schuldenproblematiek die maar toe blijft nemen. Waar in de jaren 90 nog ongeveer 250.000 huishoudens moeite hadden met schulden en het betalen van hun vaste lasten, ligt dat aantal anno 2025 boven de 730.000. Ondanks verschillende hulpinitiatieven blijft het aantal mensen dat langdurig financieel vastloopt groot. Bepaalde groepen zijn daar extra kwetsbaar voor. Zo heeft de helft van de jongeren schulden.

De gemiddelde schuld bij mensen die zich aanmelden voor schuldhulpverlening is in 2024 gestegen tot ongeveer 43.000 euro. Toch weet maar een deel van de mensen met problematische schulden hulp te vinden of te behouden. Schuldhulpverleners signaleren dat veel mensen pas aankloppen als hun situatie al uitzichtloos is geworden.

Idee levert positieve reacties op

De politiek en schuldhulpverleners NVVK reageren dan ook positief. De Tweede Kamer steunde vorig jaar een motie om toeslagen en uitkeringen op één moment uit te keren, zodat kwetsbare groepen meer overzicht krijgen.

De koepel van schuldhulpverleners NVVK reageert positief op het idee om alle vaste lasten in één keer te laten afschrijven. Bankapps kunnen al veel, maar volgens de NVVK is er meer mogelijk. Wel waarschuwen ze dat overheidssystemen moeten worden aangepast om het écht werkend te maken.

