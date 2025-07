Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hoe groot is de kans dat je met de massaclaim tegen Booking.com geld terugkrijgt?

In een week tijd hebben al meer dan 130.000 mensen zich aangemeld bij de massaclaimzaak van de Consumentenbond tegen Booking.com. Zij hopen een vergoeding te krijgen voor de financiële schade die ze hebben geleden door de ‘misleidende’ praktijken van Booking.com. Maar hoe groot is de kans dat zij daadwerkelijk geld terug krijgen van Booking.com?

Volgens de Consumentenbond heeft Booking.com zich jarenlang schuldig gemaakt aan ‘misleiding’ van klanten. „Het platform gebruikt bijvoorbeeld nepkortingen, onvolledige prijzen en verzonnen schaarste. Met dat soort ‘dark patterns’ beïnvloedt Booking.com de keuzes die consumenten maken. En dat is niet toegestaan volgens Nederlandse en Europese regels”, aldus Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar. Door deze misleidende praktijken zouden klanten jarenlang te veel betaald hebben en financiële schade hebben geleden, iets wat de Consumentenbond graag vergoed wil zien. In totaal zou het gaan om honderden miljoenen euro’s schade.

Hoe groot is de kans dat je geld terug krijgt van Booking.com?

In principe kan iedereen die na 1 januari 2013 een hotelkamer geboekt heeft, zich aansluiten bij de massaclaim. Toch denkt Sjaak Drinkenburg, senior juridisch specialist bij DAS, dat het niet makkelijk zal zijn om geld terug te krijgen. „Klanten moeten namelijk bewijzen dat ze daadwerkelijk schade hebben geleden en dat deze schade het directe gevolg is van misleiding door Booking.com.”

Volgens Drinkenburg is dit een lastige opgave, omdat elke claim individueel moet worden beoordeeld. „De klant moet aantonen dat de informatie op de website misleidend was en dat dit heeft geleid tot een specifieke vorm van schade. De omstandigheden kunnen per geval sterk verschillen.”

Langdurig en ingewikkeld proces

Volgens Drinkenburg moeten consumenten zich voorbereiden op een ‘langdurig en ingewikkeld proces’. „Klanten die overwegen een claim in te dienen, wordt aangeraden om gedetailleerde documentatie van hun boekingen en de vermeende misleidende informatie te bewaren om hun zaak te ondersteunen.” Om de kans dat je een vergoeding krijg te vergroten, is het volgens hem dan ook belangrijk om over goed gedocumenteerd bewijs te beschikken.

Deelname aan de massaclaim is overigens op basis van ‘no cure no pay’. Bij succes dragen consumenten maximaal 25 procent af van het voor hen behaalde resultaat. Dat bedrag gaat niet naar de Consumentenbond of CCC (een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk), maar naar de procesfinancier.

Vorige Volgende

Reacties