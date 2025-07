Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Lale Gül: ‘Voor achteraf betalen moet een leeftijdsgrens komen’

Lekker online shoppen en dan pas achteraf hoeven te betalen (alsof de rekening nog niet bestaat…). 30 procent van de jongeren doet dat, bleek dit voorjaar. Diezelfde jongeren laten daardoor tegelijkertijd hun schulden oplopen. Opiniemaker Lale Gül in Nieuws van de Dag: „Waarom beschermen we die arme jongeren niet?”

Online spullen kopen en pas later aftikken, kan bijvoorbeeld via ‘achterafbetaaldienst’ Klarna. Dat is handig, maar niet goedkoop. Het geldt als een lening en Klarna verdient goed aan incassokosten die zij moeten betalen. Het aantal jongeren met betalingsproblemen groeit daardoor gestaag. Gerechtsdeurwaarder Michel van Leeuwen maakt zich zorgen, vertelde hij onlangs tegen Metro: „Vroeger ging je met cash geld de straat in en wist je wat je had.”

Lale Gül over financiën jongeren

Van de Nederlandse jongeren onder de 30 jaar staat één op de zes per jaar negentig dagen ‘rood’, klonk gisteravond in Nieuws van de Dag. Lale Gül vindt dat de financiële kennis van jongeren allesbehalve op orde is. Betaalmogelijkheden als die van Klarna vindt zij gevaarlijk en daarom pleit Lale Gül voor een leeftijdsgrens als het om achteraf betalen gaat.

Dat wordt het één uitzichtloos zwart gat.

„Een leeftijdsgrens lijkt mij een gepaste oplossing. Het AFM, oftewel de Autoriteit Financiële Markten, trekt aan de bel in de kranten. Heel veel mensen steken zich in de schulden door dingen te kopen en dan kunnen ze het achteraf helemaal niet betalen. Daardoor komen ze in aanraking met bijvoorbeeld een incassobureau. Dat kunnen ze ook niet betalen en dan komt er rente op en dat wordt het één uitzichtloos zwart gat.”

In 2024 werden in Nederland 53 miljoen bestellingen achteraf betaald. Lale Gül: „Dat is schrikbarend. En meer dan een half miljoen mensen werden naar een incassobureau gestuurd, ongelooflijk. Vroeger kon je ook al dingen kopen en achteraf betalen, maar daar had je een creditcard voor. Een creditcard kreeg je niet op je 14e of je 15e. Dan moest je kredietwaardig zijn en aan allerlei eisen voldoen. Nu hoeft dat niet meer. Iedereen kan die app van Klarna of andere apps downloaden en alles kopen.”

Leeftijdsgrens achteraf betalen

Lale Gül ziet dat jongeren helemaal niet met hun financiën kunnen omgaan. „Maar ook veel volwassenen niet. Die zitten ook in de schuldsanering of zijn gokverslaafd. Laat staan jongeren, die hebben nog niet eens ontwikkelde hersenen. Dus waarom beschermen we die arme jongeren niet?”

Gül ziet Klarna als een lening waarmee je iets moet kopen en dan zonder leeftijdsgrens. Die grens zou zij dus verstandig vinden, al blijft ‘welke leeftijd’ in Nieuws van de Dag bij haar onbesproken. Een andere studiogast, Frits Barend, noemt dat wel: „Tot 16 jaar mag je niet zelf bestellen, kom op zeg.”

