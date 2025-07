Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Generatiekloof op de werkvloer: Gen Z-werknemers faken financiële kennis

Veel Gen Z-werknemers voelen zich overweldigd door financiële verantwoordelijkheden op het werk. De zogeheten babyboomers hebben dat veel minder. Maar hoe zit het ondertussen met de financiële kennis van de jonge krachten op de werkvloer?

Dat is niet om over naar huis te schrijven, vinden ze zelf. Vooropgesteld: dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Onderzoek laat echter zien dat 43 procent van de werknemers in ons land oudere collega’s als betere financiële besluitvormers ziet. Andersom vindt 44 procent van de mensen die werken, dat jongere collega’s te veel op zichzelf zijn aangewezen als het om financiële verantwoordelijkheid gaat.

Onderzoek over financiële kennis

Het onderzoek over financiële kennis en verantwoordelijkheid op het werk is uitgevoerd door fintechbedrijf Pleo. Meer dan 1000 werkenden deden mee. Eén ding springt eruit: een generatiekloof op de werkvloer op het gebied van financiële kennis. Dat maakt de jonge arbeidskrachten – althans, een flink deel van hen – onzeker. De generaties Z (31 procent) en millennials (20 procent) zijn bang voor de gevolgen voor hun carrière door hun gebrek aan financiële kennis. De jongste generaties faken van alle werknemers hun kennis over geld het meest: Gen Z 39 procent, millennials 31 procent.

👶 Geboortejaren De generatie millennials kwam op aarde tussen 1980 en 1996. De wat jongere mensen van Gen Z werden geboren vanaf 1997.

Te weinig begeleiding

Hoewel de financiële kennis dus lang niet altijd op orde is, heeft 79 procent van de jonge generaties op de werkvloer budgetverantwoordelijkheid. 44 procent van alle werknemers denkt dat vooral deze jongere collega’s te weinig begeleiding krijgen om deze verantwoordelijkheid goed te kunnen dragen.

Het maakt jongeren in bedrijven onzeker. 37 procent van Gen Z voelt zich ‘overweldigd door de financiële aspecten van hun functie’. De onzekere werknemers mijden op hun werk taken en gesprekken over financiën. Dit om blunders te voorkomen. Dat aandeel ligt veel hoger dan bij millennials (23 procent), de wat ouderen van Gen X (15 procent) en de meest ervaren collega’s, de boomers (16 procent).

Daarnaast is Gen Z met 21 procent het meest onzeker over hun financiële kennis en de bijbehorende verantwoordelijkheden. Het gevoel van druk wordt versterkt door de verwachting van oudere generaties dat zij moeiteloos overweg kunnen met digitale boekhoud- en declaratiesystemen. Ondanks alle onzekerheid zoekt Gen Z minder snel hulp bij een collega, mentor of iemand anders die ze kan helpen wanneer ze een financiële vraag niet helemaal begrijpen. En dan kom je al snel op het eerder genoemde faken van financiële kennis.

Onkunde verbergen

Onzekerheid over financiële kennis heeft directe impact op de carrière. 31 procent van Gen Z en 20 procent van de millennials denkt dat hun beperkte financiële vaardigheden hun doorgroeikansen belemmeren. Daardoor proberen zij dit meer dan andere generaties te verbergen.

Het gebeurt te vaak zonder de juiste middelen, training of het vertrouwen om dit effectief te doen.

Raymond Hüner, Head of Central EU Regions bij Pleo: „Het is erg belangrijk dat werkgevers voldoende aandacht besteden aan financiële geletterdheid op de werkvloer. Veel jonge werknemers krijgen de verantwoordelijkheid om budgetten te beheren. Dat gebeurt te vaak zonder de juiste middelen, training of het vertrouwen om dit effectief te doen. Dat is niet alleen een gebrek aan vaardigheden, maar ook een bedrijfsrisico. Het goede nieuws is dat deze generatie openstaat voor ondersteuning, vooral via slimme technologieën zoals AI.”

