Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Kinderen zien de waarde van geld niet, ondanks mijn goede voorbeeld’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: de 49-jarige Fenneke, die zich zorgen maakt over hoe haar kinderen met hun financiën omgaan.

Naam: Fenneke (49)

Beroep: administratief medewerker

Woonsituatie: getrouwd, twee kinderen van 16 en 19

Netto inkomen: 2550 euro

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben jij opgevoed als het om geld gaat?

„Heel ‘klassiek’, een gevalletje van eerst sparen, dan kopen. Daar hamerde mijn vader vroeger best wel op. We leefden ook vrij zuinig. Niet arm, maar zeker niet buitensporig. Schoenen kochten we in de uitverkoop, uit eten gingen we nooit. Dat deed je vroeger gewoon niet, of in elk geval stukken minder. Maar als kind vond ik dat prima, ik heb niks gemist.”

Hoe kijk jij zelf naar geld?

„Ik vind het best een ingewikkeld iets. Voor mij is geld namelijk vooral een middel, geen doel. Zolang ik maar geen geldzorgen heb, dan vind ik alles prima. Ik heb ook nooit de drang gevoeld om rijk te zijn. Ik spaar om een buffer te hebben voor als de wasmachine stuk gaat en ik vind het leuk om af en toe wat leuks te doen met mijn man, kinderen of vriendinnen, maar ik hoef geen dure kleding of verre vakanties om me gelukkig te voelen.”

Wat vind je dan ingewikkeld aan geld?

„Dat niet iedereen er zo over denkt, en als ik naar mijn eigen omgeving kijk: mijn kinderen. Ze gaan met hun 16 en 19 jaar al richting volwassenheid en ik heb ze als kind al willen meegeven om zuinig met geld om te gaan. Alleen is die boodschap blijkbaar niet aangekomen: ze leven namelijk compleet anders dan ik zou doen.”

Wat bedoel je daarmee?

„Ik heb altijd geprobeerd het goede voorbeeld te geven: niet zomaar alles kopen, keuzes maken, sparen voor grotere uitgaven. Maar mijn kinderen leven in een totaal andere wereld. Alles is nu: nú dingen willen hebben, nú meemaken. Ze beseffen maar moeilijk wat dingen kosten, of dat geld niet oneindig is. Ze kopen kleding alsof het niks is en gaan naar dure restaurants alsof het de normaalste zaak van de wereld is.

Die hele consumptiemaatschappij van nu vind ik ook vrij verziekt. Je kunt alles kopen, vaak nog op afbetaling ook. Dat laatste doen mijn kinderen gelukkig niet, maar het voelt soms wel alsof mijn hele financiële opvoeding voor niks was. Ze wonen nu bijvoorbeeld nog thuis, maar ik zie ze niet snel vertrekken, met het uitgavenpatroon dat ze nu hebben. Het stomme is: zelfs als ze wel bewuster met geld zouden omgaan, is het een crime om in deze huizenmarkt voet tussen de deur te krijgen. Ik maak me daar best wel zorgen om, eigenlijk.”

Hoe reageren je kinderen daarop?

„Ze wuiven het weg als ik het aankaart, zeggen dan ‘dat ze maar één keer leven’. Tja, ergens snap ik het ook nog wel, het leven is niet bepaald makkelijk voor jongeren.”

Vind jij het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Absoluut. Het idee dat je onverwachte kosten kunt opvangen zonder in paniek te raken, geeft rust. Ik snap dus niet dat mijn kinderen dat niet zo voelen. Zij maken hun zakgeld en het salaris van hun bijbaantjes gewoon op, leven dan nog een week wat zuiniger, tot er weer geld is gestort voor de nieuwe maand. Maar ze kennen de verantwoordelijkheid van een hypotheek ook nog niet, dus misschien vraag ik wel te veel van ze.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Als het nog meer financiële rust geeft of me in staat stelt minder te werken, misschien wel. Maar geluk zit voor mij dus niet specifiek in geld, eerder in zekerheid.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Lastige vraag. Geld zelf maakt niet gelukkig, maar het ontbreken ervan kan wél ongelukkig maken. Dat is het dubbele. Zeker als ik naar de generatie van mijn kinderen kijk, die heel veel wíl, maar weinig kan betalen. Het klinkt een beetje onheilspellend, maar ik twijfel of dat in de toekomst nog veel beter gaat worden.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Nieuwsgierig naar meer antwoorden op de vraag; maakt geld gelukkig? Deze edities deden het goed bij onze lezers:

Ook jouw visie op geld delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zullen nooit worden gedeeld en worden enkel gebruikt om contact op te nemen voor de rubriek.

Reacties