Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geert (24) heeft een café in hartje Jordaan: ‘Over 10 jaar hoop ik te kiezen op welke dagen ik werk’

Waar de één op 30-jarige leeftijd nog studeert of dagelijks naar de baas op kantoor rijdt, is de ander op z’n 24ste samen met twee maten cafébaas. Geert runt sinds eind december café De Muurbloem in hartje Amsterdam. „Waarom 60 uur voor een baas als je ook 80 voor jezelf kunt werken?”

Hoe krijg je het ondernemen op heel jonge leeftijd – en nog wel aan de Bloemgracht in de Jordaan – allemaal voor elkaar? Dat vraagt Metro regelmatig aan een jongere in Jong en Ondernemend.

Deze keer in de Metro-rubriek dus café De Muurbloem en z’n jonge uitbaters. Daar, in de buurt van het Anne Frank Huis en met de blik op de Westertoren, liep je voorheen jazzcafé ’t Geveltje binnen. Sinds corona in ons leven kwam, stond de Amsterdamse kroeg leeg en gebeurde er dus niets meer. Dat was een mooie kans voor drie jonge ondernemende ‘gasten’, Geert, Jonne en Tijn. „We dachten: dan gaan wij het maar doen. Het is nu een bruin café waar je van woensdag tot en met zondag heerlijke wijn en cocktails kunt drinken. Niet echt een wijn- of cocktailbar hoor, gewoon een mooie plek voor lekkere drank. We zijn ook niet echt een speciaal-bierencafé.”

Geert in Jong en Ondernemend

Namen: Geert Kouwenhoven

Leeftijd: 24 jaar

Woonplaats: Amsterdam (opgegroeid in Vijfhuizen, een dorpje bij Haarlem)

Functie: sinds 31 december eigenaar van café De Muurbloem („toen was ons openingsfeest, de sleutel kregen we in november”)

Aantal medewerkers: drie (buiten de eigenaren geen personeel)

Studie na de middelbare school: Hogere Hotelschool in Maastricht, afgestudeerd in 2022 („ik wist niet helemaal wat ik moest doen met mijn leven en mijn moeder zei: dat is goed voor jou”).

Jong en ondernemend, maar altijd horeca

Heb je bijbanen gehad voor je jong en ondernemend werd?

„Altijd horeca. Ik was een jaar of 11 toen ik begon in de bakkerij van mijn tante. Daar mocht ik een beetje koffie zetten en broodjes maken. Altijd ben ik in de horeca gebleven, ook in Maastricht. Tijdens mijn stage voor de hotelschool werkte ik daarnaast bij een restaurant aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Daar werd ik manager en ik vond de horeca zo leuk, dat ik niet achter een bureautje ga zitten. Dat is niets voor mij.”

Kun je je voorstellen dat je de horeca tot je 67ste doet?

„Dat kan ik me wel voorstellen, ja. Voor altijd 80 uur per week en werken tot in de late uurtjes is niet helemaal houdbaar denk ik, dus over tien jaar hoop ik te kunnen kiezen op welke dagen ik werk. Maar de horeca, bezig zijn met hospitality en mensen, dat is wel iets dat ik de rest van mijn leven zal blijven doen. Mensen het naar de zin maken, daar word ik blij van. En als het moet in Amsterdam? Ja hoor, ik vind het een fantastische stad. Het buitenland vind ik leuk, maar dat is geen doel dat ik voor ogen heb.”

Wie komen er eigenlijk in café De Muurbloem?

„Amsterdammers en ook wel expats. We zijn, omdat we geen terras voor de deur kunnen hebben, niet echt voor toeristen. En De Muurbloem vind je ook niet op TikTok of dat soort platforms. Als ik het moet samenvatten, dan vind je bij ons dertigers die niet meer uit willen gaan, maar nog wel tot twee uur in de kroeg willen zitten.”

Na zes maanden zijn we nog steeds vrienden!

Als je op een verjaardag aan tante Annie moet uitleggen wat je doet, dan denkt zij misschien ‘biertjes tappen’. Wat zeg je haar?

„Natuurlijk biertjes tappen, maar dat kan op heel veel plekken in Amsterdam. Dus naast het echte horecawerk organiseren we evenementen. Gisteravond hadden we bijvoorbeeld een speeddate-evenement. Veertig mensen hadden daarbij allemaal vijf korte dates. We organiseren elke woensdag live-jazz en binnenkort gaan we dat ook op zondag doen. Er komt natuurlijk veel meer bij kijken dan bier bestellen en dat intappen. Denk aan je financiën op orde hebben en alle bonnetjes goed bewaren. Nee, daar word ik niet heel blij van, haha. Maar het hoort erbij en verantwoordelijk zijn is leerzaam. Gelukkig zijn we met z’n drieën en hebben we er duidelijke afspraken over. En jawel, na zes maanden zijn we nog steeds vrienden!”

60 uur voor een baas of 80 uur voor jezelf

Weet je zelf waar jouw ondernemersbloed vandaan komt?

„Mijn opa was ondernemer en hij heeft me altijd gezegd: ‘Ondernemen is leuk.’ Opa bouwde dingen, van bruggen tot gebouwen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik vroeger niet echt iets had van ‘ik wil later gaan ondernemen’. Ik vond het gewoon leuk om in de horeca te werken. Op een gegeven moment had ik wel zoiets van: ik kan wel leuk 60 uur voor een baas blijven werken, maar ik kan het ook 80 uur voor mezelf doen. Toen is het zaadje een beetje geplant. Mijn opa leeft nog en hij vindt het fantastisch wat ik nu doe. Hij is wel trots dat zijn kleinzoon ook ondernemer is geworden.”

Hieronder zie je de drie eigenaren van café De Muurbloem.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Veel gewerkt, maar ook veel gedronken’

Heb je ook ‘normale tienerdingen’ gedaan, naast al dat werken in de horeca? Je ging eigenlijk altijd al uit…

„Ja, ik heb natuurlijk mijn studentenleven in Maastricht gehad. Toen heb ik veel gewerkt, maar voornamelijk ook veel gedronken. Dat was nogal gezellig. Later in Amsterdam hadden mijn vrienden een 9 tot 5-baan en gingen zij in het weekend los. Dat heb ik sinds ik in de hoofdstad ben bijna niet meer gedaan. Ik ben aan het werk als iedereen op het terras zit. Niet dat ik daardoor een minder leuk leven heb hoor, helemaal niet. Maar er was altijd feest als ik aan het werk was. Het enige wat ik mis, is dat ik al lang niet meer naar een festival ben geweest.”

Heb je als startende ondernemer veel steun gehad, bijvoorbeeld financieel, of hebben jij en je maten alles zelf uitgezocht?

„Jonne en Tijn werken al langer in de Amsterdamse horeca, dus zij hadden al best een leuk en fijn netwerk waarop we konden terugvallen. De ervaring van ons allemaal was er, zeker twaalf jaar, en dat hielp. We kunnen altijd dingen vragen aan andere horeca-eigenaren, bij wie we zelf ooit werkten. Ze vinden het leuk dat we voor onszelf begonnen zijn. De investering die nodig was, hebben we gelukkig kunnen lenen van onze ouders. Dat is wel de voornaamste reden dat we dit in het centrum van Amsterdam hebben kunnen doen. Verder hebben we veel zelf uitgevogeld en zijn we af en toe ook even op onze bek gegaan.”

Jong en ondernemend met valkuilen?

Een ondernemerspad kan wat dat betreft valkuilen bevatten. Ben je ze met café De Muurbloem tegengekomen?

„Over het algemeen is onze jong en ondernemend-start redelijk van een leien dakje gegaan. Héél hard op onze bek gaan of grote fouten maken, dat is er niet geweest. Dat komt door ons verleden, zelf was ik dus al drie jaar manager in de horeca. Tot nu toe gaat het eigenlijk best wel smooth.”

In de zomermaanden is het even op een houtje bijten.

Kun je naar tevredenheid van jullie bedrijf leven?

„Dat is nog wat moeilijk om te zeggen na een half jaar. Op dit moment zou ik zeggen: nee, nog niet. We hebben eigenlijk een winterse zaak, die in de zomer wat moeilijker is omdat mensen op het terras willen zitten. De ruimte voor de deur is daarvoor te klein. In de zomermaanden is het even op een houtje bijten en dan hopen we onszelf in de winter weer lekker te kunnen uitbetalen.”

Veel mensen hebben een ‘9 tot 5-baan’. Hoe zou je jouw baan noemen?

„Een 12 tot 3-baan. In de weekenden zijn we tot 3 uur ’s nachts open, doordeweeks tot 1 uur. Voor opening om 17.00 uur heb je meestal wat dingen op te halen, doe je bestellingen en beantwoord je mail.

Sociaal leven naast jong en ondernemend zijn

Je bent jong en ondernemend, maar kun je ook tijd maken voor andere leuke dingen?

„Jazeker. Ik probeer zoveel mogelijk tijd te maken voor mijn lieftallige vriendin. Uit eten gaan vind ik ook erg leuk, daar probeer ik echt tijd voor te vinden. En ik wil weer beginnen met tennissen. Er is nog genoeg tijd voor leuke dingen, maar die tijd moet je wel maken.”

Wat is je levensmotto?

Geert zonder nadenken: „Alles komt goed. Tot nu toe is dat in mijn leven ook best wel uitgekomen.”

Als er nu ergens een jonge Geert rondloopt die de droom heeft om te gaan ondernemen en later een bedrijf wil beginnen, wat zou je hem als advies willen meegeven?

„Ik zou zeggen: leer om van hard werken te houden en dat op jonge leeftijd ook te doen. Dat heb ik zelf ook gedaan en daardoor vind ik veel bezig zijn en hard werken nu leuk. Het is wel iets wat je nodig hebt in de horeca, al moet het wel in je zitten natuurlijk. Fysiek bezig zijn, daar haal ik energie uit. Vroeg beginnen en dan… komt alles goed.”

Meer artikelen van de rubriek Jong en Ondernemend lezen?

Ook jouw ondernemersverhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Je verhaal in het kort

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties