Financiële fout: ‘Ik vergat mijn huurtoeslag stop te zetten’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Nadia (30) vergat haar huurtoeslag stop te zetten en kreeg later een flinke terugvordering op de mat. Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy deelt haar tips over deze financiële misser.

Nadia (30): „Ik woonde een paar jaar in een klein appartement in Arnhem en kreeg daar huurtoeslag. Niet veel, maar het scheelde net genoeg om aan het einde van de maand niet in het rood te komen. Toen ik ging samenwonen, was ik zo druk bezig met verhuizen en alles regelen, dat ik één cruciaal ding vergat: de toeslag stopzetten.

Geen recht meer op huurtoeslag

Ik verhuisde naar mijn vriend in Utrecht. We huurden samen een woning, maar daar had ik geen recht meer op huurtoeslag. Logisch, want we verdienden samen veel te veel. Maar ik dacht serieus dat het automatisch zou stoppen. Ik had een adreswijziging doorgegeven aan de gemeente en je DigiD gebruik je overal voor, dus het zou wel goed aflopen, dacht ik.



De eerste maand na de verhuizing stond de toeslag gewoon weer op mijn rekening. En de maand daarna weer. Ik weet nog dat ik dacht: ‘Hmm, dit is raar.’ Maar ik had het druk met een nieuwe baan, een nieuwe woonplaats en de tijd vloog. En ergens kwam het me ook wel gewoon goed uit. Elke maand 190 euro extra voelde als een soort meevaller.

De blauwe envelop

Een jaar later kwam er ineens een brief van de Belastingdienst. Of ik even 2280 euro aan huurtoeslag wilde terugbetalen. Ik opende die brief letterlijk met open mond. Ik las ‘onterecht ontvangen toeslag’ en kreeg het helemaal warm. Natuurlijk wist ik meteen waar het over ging. Die toeslag was gewoon door blijven lopen. En ik had niets gedaan om het te stoppen.

Ik dacht nog: kan ik dit niet uitleggen? Dat het een vergissing was? Maar nee. De fout lag bij mij. De regels zijn duidelijk: zodra je situatie verandert, moet je zelf aan de bel trekken. Ik had moeten inloggen, het moeten doorgeven. En omdat ik dat niet had gedaan, moest ik alles terugbetalen. In termijnen kon gelukkig wel, maar het drukte mijn budget enorm.

Al het geld opgegaan

Wat het extra pijnlijk maakte: ik had dat geld niet opzijgezet. Het was gewoon opgegaan aan boodschappen, kleding en een weekendje weg. Dus ineens zat ik vast aan een bedrag waar ik totaal niet op gerekend had. Dom, dom, dom…”

Tips van Adine van Money Mind Academy

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen:

„De regels zijn inderdaad eenvoudig: zodra je situatie verandert, moet je dat zélf doorgeven. Toch blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer dat er elk jaar miljoenen terugvorderingen van toeslagen worden gedaan. Nadia is dus zeker niet de enige die denkt dat dit soort dingen in Nederland wel automatisch geregeld worden. Maar dat is helaas niet zo; je blijft zelf verantwoordelijk.

Hoe voorkom je dit soort onverwachte verrassingen?

Allereerst door elke verandering in je woon- of loonsituatie door te geven. Ga je verhuizen, samenwonen of verandert je inkomen, dan kun je dit direct doorgeven via mijn.toeslagen.nl. Wacht daar niet mee; voor je het weet ben je een jaar én een fikse terugvordering verder.

Realiseer je bovendien goed dat toeslagen geen cadeautjes zijn, maar voorschotten. Achteraf wordt gekeken of je er wel recht op had. Houd dat in je achterhoofd, zodat je het minder snel gedachteloos uitgeeft.

En probeer van elke toeslag die je krijgt minimaal een beetje opzij te zetten. Mocht je dan toch iets moeten terugbetalen, dan hoef je niet zo erg te puzzelen om het weer terug te kunnen betalen.

Het is zuur als je ineens moet terugbetalen, maar het is te voorkomen. Door te weten waar je geld vandaan komt, welke regels erbij horen, en door af en toe even in te loggen om het te checken. Want net als bij zoveel geldzaken geldt ook hier: inzicht en overzicht geven rust.”

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is financieel expert en auteur van Money Boss: jouw financiële vrijheid begint hier. Je kunt haar ook op Instagram volgen voor meer financiële tips.

