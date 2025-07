Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Financiële fout: ‘Ik sloot een lening af om een dure vakantie te kunnen betalen’

In de rubriek ‘Financiële fout’ behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Sophie (26) besloot geld te lenen voor een droomvakantie. Tiffany Blom van Geldkwebbel deelt haar tips over deze financiële misser.

Sophie: „Ik had altijd al gedroomd van een luxe reis naar de Malediven. Toen ik eindelijk wat langer weg kon van werk, besloot ik die droomreis te maken. Ik had dan wel wat geld gespaard, maar het was lang niet genoeg voor de hele reis. Zeker niet toen ik besloot om ook nog naar Thailand te gaan, onder het mom van ‘ik ben dan toch in de buurt, dus laat ik het dan maar meteen doen.’

In mijn nopjes

Daarom dacht ik: ik heb dan nu wel niet het hele bedrag op mijn spaarrekening staan, maar voor zo’n speciale reis durf ik wel een lening van 5000 euro af te sluiten. Ik zou het dan weer snel terugbetalen. Na even nadenken ging ik ervoor, ik regelde een lening en boekte de reis. Ik was helemaal in mijn nopjes.



De reis was fantastisch. Alle bestemmingen die ik tijdens die reis bezocht waren geweldig. Witte stranden, helderblauw water en cocktails bij zonsondergang. Ik voelde me op dat moment de gelukkigste vrouw ter wereld. Voor even leek het alsof geld geen rol speelde en alles voelde alsof het perfect was. Ik was volop aan het genieten.

Lening met hoge rente

Toen ik eenmaal thuis was, werd ik direct met mijn neus op de feiten gedrukt. De lening moest maandelijks worden terugbetaald, met een hoge rente. Ik had niet gedacht dat dat zóveel was en dat viel zwaar. Plotseling had ik te maken met maandlasten die ik eigenlijk niet goed kon dragen. Het was moeilijk om mijn normale uitgaven te blijven doen en tegelijkertijd de lening af te lossen. Toen ik die lening afsloot, had ik daar niet goed naar gekeken. Ik was alleen maar bezig met die reis.

De schuld zorgde, en zorgt helaas nog steeds, voor veel stress in mijn leven. Ik ben er continu over na aan het denken, vooral wanneer er weer een aflossing van mijn rekening gaat. Het voelt nu zelfs alsof die mooie vakantie me achteraf meer heeft gekost dan het me heeft opgeleverd. Waarom kon ik niet gewoon, zoals andere mensen ook deden, eerst het hele bedrag sparen en dan pas gaan? Waarom moest ik nou weer een dure lening nemen waar ik nog zeker twee jaar aan vast zit? Die vakantie is me een harde, maar belangrijke les geweest.”

Tips van Tiffany van Geldkwebbel

Tiffany Blom van Geldkwebbel is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Ai, Sophie. Je hebt een aantal klassieke ‘fouten’ gemaakt bij het afsluiten van deze lening, maar jouw verhaal is geen uitzondering. Soms lijkt lenen de enige optie. En soms is het dat ook. Denk aan een kapotte wasmachine of een studie die je kansen vergroot. Maar een vakantie? Die duurt een paar weken, de lening vaak jaren.

Wil je toch lenen? Dan is dit waar je op moet letten:

1. Eerst rekenen, daarna pas vakantie boeken

Voordat je een lening afsluit of iets op afbetaling koopt: zet al je inkomsten en uitgaven op een rij. Wat houd je aan het einde van de maand écht over? Kun je een extra maandlast aan, ook als er iets tegenzit?

2. Houd je aan de 10 procent-regel

Zorg dat je maandlasten voor leningen nooit hoger zijn dan 10 procent van je netto-inkomen. Zit je daarboven, dan is het risico groot dat je in financiële problemen komt als je situatie verandert (denk aan minder uren werken, een kapotte auto, of onverwachte kosten).

3. Leen niet langer dan nodig is

Een vakantie van een week, maar drie jaar afbetalen? Dat voelt niet goed, toch? Het Nibud zegt het heel duidelijk: de looptijd van je lening moet passen bij wat je ermee financiert. Kort gebruik? Korte looptijd. Zo houd je overzicht én betaal je minder rente.

4. Sparen is saai, maar stressvrij

Er is niets mis met dromen, als je er maar realistisch naartoe werkt. Sparen kost tijd, maar levert ook iets anders op: vrijheid. Geen schuldgevoel, geen rente, geen zorgen. En dan geniet je misschien nóg meer van die reis.”

Geldkwebbel.nl is een online platform over geld, opgericht door Tiffany Blom, en op Instagram deelt zij ook veel tips. Haar missie? Heel Nederland laten zien dat er heel veel manieren zijn om (op een leuke manier) extra geld te verdienen.

