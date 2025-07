Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Financiële fout: ‘Ik klikte op een verkeerd linkje: weg was 2500 euro’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Mark (38), die door op een verkeerd linkje te klikken in een digitale val liep en zijn geld verloor. Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy deelt haar tips over deze financiële misser.

Mark (38): „Ik was eigenlijk altijd erg voorzichtig met mijn geld en online veiligheid, maar toen ik op een brakke ochtend een mailtje kreeg dat mijn bankrekening geblokkeerd zou worden vanwege verdachte activiteiten, ben ik er toch ingestonken. De mail zag er echt uit, met het logo van mijn bank en officiële teksten. Zonder erbij na te denken, klikte ik op het linkje om het probleem op te lossen.

De verkeerde klik

Het linkje leidde me naar een nepwebsite die precies leek op die van mijn bank. Ik vulde mijn inloggegevens in en zag daar eigenlijk niets geks. Ik besteedde er geen aandacht meer aan en ging door met uitbrakken. Toen ik twee uur later wilde pinnen in de supermarkt, lukte het niet. Er stond ‘geen saldo’ op het pinapparaat. Ik vond dat toch wel heel erg gek, dus logde ik in op mijn bankapp. Ik zag al snel dat er 2500 euro van mijn rekening was verdwenen.

Paniek

Toen ik ontdekte wat er was gebeurd, raakte ik enorm in paniek. Ik werd misselijk en wilde eigenlijk gewoon huilen. Ik kon nauwelijks geloven dat ik op een verkeerd linkje had geklikt. Hoe had ik zo naïef kunnen zijn? Ik probeerde direct mijn bank te bellen. Zij vertelden mij dat ze een onderzoek zouden instellen, maar dat ze me niets konden garanderen. Achteraf besef ik hoe goed die oplichters hun zaakjes hebben geregeld; alles zag er zo geloofwaardig uit, dat ik er volledig intrapte.

Die dagen erna waren zwaar. Ik voelde me schuldig en onzeker en durfde nauwelijks meer mijn mail te openen. Ook mijn familie en vrienden vonden het moeilijk om me op te vrolijken. Het was een enorme les over hoe kwetsbaar je kunt zijn in de digitale wereld, zelfs als je denkt dat je alles onder controle hebt.”

Tips van Adine van Money Mind Academy

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen:

„Een vergissing van een seconde, met een financiële nasleep van weken of zelfs maanden. Het overkomt óók slimme en oplettende mensen, misschien juist wel hen. Want net als Mark denk jij misschien ook wel: ‘Dit overkomt mij niet.’ Tot het je wél overkomt. En precies dat maakt digitale oplichting zo gevaarlijk. Wat kun je doen om jezelf beter te beschermen?

Klik nooit zomaar op links in mails. Controleer altijd het mailadres van de afzender, vaak zie je dan al snel of het nep is. Lijkt het wél echt? Log dan niet in via de link, maar ga rechtstreeks naar de app of website van bijvoorbeeld je bank.

Doe altijd een dubbele controle. Buiten de mail om. Bel niet naar telefoonnummers die in verdachte mails staan en geef geen gegevens door als je onverwacht gebeld wordt. Oplichters kunnen zelfs de nummerweergave manipuleren. Ga altijd zelf op zoek naar het juiste contactkanaal. Overigens geef je dan nog steeds geen persoonlijke gegevens door; je bank zal bijvoorbeeld nooit om je inlogcode vragen.

Durf je verhaal te delen als je wél ergens ingestonken bent. Misschien schaam je je kapot en heb je het er liever nooit over, maar jouw ervaring kan een ander helpen om niet in dezelfde valkuil te trappen. Bovendien lucht het op.

Digitale oplichters worden steeds slimmer en de technieken die ze gebruiken worden steeds geavanceerder. Denk niet dat het jou niet kan overkomen en blijf altijd opletten. Zeker op de momenten dat je er met je hoofd niet helemaal bij bent.”

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is financieel expert en auteur van Money Boss: jouw financiële vrijheid begint hier. Je kunt haar ook op Instagram volgen voor meer financiële tips.

Lezen over financiële fouten die onze lezers maakten én het advies daarvoor? Check dan deze artikelen:

Marloes betaalde door financiële moeilijkheden maandenlang haar bijdrage voor de VVE niet en deed alsof het hún administratieve fout was. Toen de VVE erachter kwam, zat ze diep in de problemen.

Als je ontslagen wordt, verandert er een hoop in je leven. Voor Selim was het grootste probleem dat hij bleef rijden in zijn lease-auto, die eigenlijk veel te duur was geworden.

Brent besloot geld in te leggen in crypto, op aanraden van een vriend, maar verloor de helft van zijn inleg. De koers crashte opeens.

Geld uitlenen aan vrienden is altijd lastig; daar kwam Jorik ook achter. Hij zag het bedrag dat hij een vriend leende, nooit meer terug.

Ook jouw verhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Reacties