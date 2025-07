Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Experts: neem eens vaker een dag vrij en verzin er geen smoesje bij

We kennen het allemaal: je plant een vrije dag in, maar voelt toch de drang om er een heel verhaal bij te typen in je mail naar je leidinggevende. ‘Ik moet naar de tandarts en daarna komt mijn nichtje logeren’ of ‘we hebben een familiedingetje in Groningen’.

Maar experts zeggen: stop daarmee. Een dag vrij nemen hoeft niet gepaard te gaan met een verklaring. Sterker nog, het is helemaal niet nodig om je werkgever te vertellen wat je dan precies gaat doen.

Vrij nemen is geen teken van luiheid

Loopbaancoach Keni Dominguez is daar duidelijk over, stelt ze in gesprek met HuffPost: „Hoe je je vakantie of vrije dag besteedt, is privé. Of je nou op citytrip gaat, thuisblijft met een serie of gewoon even mentale rust nodig hebt. Het is jouw tijd.”

Volgens Dominguez moeten we ophouden met het idee dat je je tijd moet verantwoorden. „Rust nemen is geen teken van luiheid, maar een teken dat je goed voor jezelf én je werk wil zorgen.”

Werk/privé-verhoudingen niet altijd in balans

Nederlanders hebben het relatief goed vergeleken met landen als de Verenigde Staten, waar er wettelijk geen recht is op betaalde vakantiedagen. Toch zijn ook hier de werk/privé-verhoudingen lang niet altijd in balans.

Zo blijkt uit onderzoek van TNO dat veel mensen gewoon doorgaan met werken tijdens hun vakantie, bijvoorbeeld door toch even e-mails te beantwoorden. Ook blijkt dat veel mensen hun wettelijke vakantiedagen niet volledig opnemen, vooral in sectoren met hoge werkdruk of personeelstekorten.

Vrijheid, blijheid? Niet altijd

Psycholoog Lisa Orbé-Austin ziet het vaak gebeuren: mensen voelen zich schuldig als ze vrij nemen. „Dat komt deels door een werkcultuur waarin altijd beschikbaar zijn wordt gezien als professioneel gedrag.”

Maar dat is achterhaald, vindt zij. „Vrij nemen is geen zwaktebod, het is een investering in jezelf. Je voorkomt stress en uitval op de lange termijn.”

Zo vraag je om een vrije dag

Hoe vraag je zo’n vrije dag dan wél aan? Nou, gewoon kort en zakelijk, adviseert Dominguez. Zet in het onderwerp van je e-mail iets als ‘Verzoek vrije dag [datum]’ en schrijf kort:

‘Hi [naam], ik wil op [datum] een vrije dag opnemen. Laat het me weten als dit niet past met de planning. Ik zorg dat lopende zaken op tijd zijn afgehandeld.’

Meer hoeft niet. Geen uitleg over je plannen, geen excuses. Zeker bij één vrije dag is dat niet nodig. Ga je langer weg? Dan is het wél verstandig om te zorgen voor overdracht of vervanging, zodat je collega’s niet voor verrassingen komen te staan.

Normaliseer dat rust erbij hoort

Werkgevers spelen ook een rol in deze verandering, benadrukt werkcultuur-expert Lynn Taylor. „Goede managers vertrouwen hun team en snappen dat mensen af en toe afstand moeten nemen. Zolang het niet structureel misbruikt wordt, is er geen reden voor achterdocht.”

Volgens haar kunnen leidinggevenden het goede voorbeeld geven door zelf ook af en toe offline te gaan. „Zo normaliseer je dat rust nemen erbij hoort. In plaats van dat het voelt alsof je je moet verantwoorden voor je afwezigheid.”

