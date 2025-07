Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Deze huishoudens komen toch in aanmerking voor zorgtoeslag

Veel huishoudens hebben mogelijk alsnog recht op zorgtoeslag. De overheid heeft zo’n 200.000 huishoudens een brief gestuurd, werd vandaag bekend. Daarin staat dat ze de zorgtoeslag over vorig jaar alsnog kunnen vragen. Metro legt uit welke groepen daar alsnog recht op hebben én hoe je de toeslagen kunt aanvragen.

De premie van de zorgverzekering stijgt elk jaar weer: reden genoeg om zorgtoeslag aan te vragen. Nu blijkt dus dat veel mensen dat niet hebben gedaan, terwijl ze daar wel recht op hadden. In de brief van de overheid staat hoe mensen kunnen controleren of ze inderdaad recht op zorgtoeslag hebben en hoe ze die kunnen aanvragen. Mogelijk hebben ze ook recht op huurtoeslag en kindgebonden budget. Bij elkaar is dat zo honderden euro’s per maand.

De overheid heeft aan de hand van de inkomensgegevens berekend wie er in aanmerking komt voor zorgtoeslag over 2024. Ook is bepaald wie dat nog niet heeft aangevraagd. Mensen die een brief ontvangen, hebben een grote kans dat ze alsnog zorgtoeslag kunnen aanvragen.

Toeslagenaffaire zorgt voor terughoudendheid

Je kunt flink wat geld mislopen als je geen toeslagen aanvraagt, terwijl je daar toch recht op hebt. Er zijn verschillende redenen waarom mensen geen zorgtoeslag aanvragen. Ze zijn bijvoorbeeld niet op de hoogte van de maatregel of denken dat ze er niet voor in aanmerking komen. Ook kan het zijn dat ze huiverig zijn geworden door het toeslagenschandaal. Daardoor moesten ze onterecht tienduizenden euro’s terugbetalen en kwamen zo in grote financiële problemen. De toeslagenaffaire heeft behoorlijk daarnaast ook op mentaal gebied zeer ingrijpende gevolgen gehad.

Mogelijk zijn er ook mensen die geen brief hebben gekregen, maar toch recht hebben op zorgtoeslag. Daarbij gaat het om mensen van wie het definitieve inkomen over 2024 nog niet is vastgesteld. Bijvoorbeeld zelfstandige ondernemers.

👇 Hoe vraag je zorgtoeslag aan? Wie zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget aanvraagt voor 2024, doet dat ook meteen voor 2025. Je kunt een proefberekening doen om te bepalen of je hier recht op hebt. Alle vormen van toeslag kun je aanvragen op de website toeslagen.nl. Als je aan de voorwaarden blijft voldoen, krijg je het daaropvolgende jaar de toeslag vanzelf. Tot 1 september 2025 kun je nog zorgtoeslag aanvragen over 2024.

1.456 euro per huishouden aan zorgtoeslag

Vorig jaar stuurde de overheid de brieven ook. Toen bleek dat 55.000 huishoudens alsnog recht hadden op toeslag: gemiddeld zo’n 1456 euro per huishouden. Eén op de tien mensen laat toeslagen liggen, volgens de overheid.

