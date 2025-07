Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Autoverzekering was nog nooit zo duur, vooral deze premie steeg hard

Autoverzekeringen worden steeds duurder. Sterker: de huidige prijs van een autoverzekering was niet eerder zó hoog. De gemiddelde premie steeg in mei 6 procent en in juni 3 procent. Over een jaar stijgt de gemiddelde jaarpremie met 18 procent. Dat evenaart de recordstijging in september 2024.

Dat concludeert Pricewise in haar Barometer Autoverzekeringen, dat vorig jaar ook al een flink dure autoverzekering meldde. Pricewise ziet de grootste stijging in 2025 bij de allrisk-premie.

Redenen duurdere autoverzekering

Verzekeraars passen de hoogte van de premies op een autoverzekering regelmatig aan. Dat resulteert meestal in hogere premies. Dit komt niet alleen door de inflatie, maar ook door hogere risico’s op de weg. Het Verbond van Verzekeraars maakt zich zorgen over het toenemend aantal ernstig gewonde verkeersslachtoffers met blijvend letsel. „We komen steeds meer verschillende soorten en vaak zwaardere voertuigen tegen op de weg. Vooral zwaardere voertuigen zorgen voor ernstigere verwondingen.”



Autoverzekeringen zijn er in 3 verschillende smaken: WA, WA+ en allrisk. Bij WA is alleen de wettelijke aansprakelijkheid gedekt. Bij WA+ is ook schade aan de eigen auto verzekerd door brand, storm en diefstal. Een allrisk autoverzekering betekent dat je daarnaast ook nog verzekerd bent voor schade aan je eigen auto door onheil van buitenaf, zoals vandalisme, of eigen schuld. Deze laatste verzekering is het meest uitgebreid en daarmee ook de duurste. Je kunt er met meer schadevrije jaren wel meer korting op je premie krijgen. Als je nog schadevrije jaren moet opbouwen betaal je een hogere premie voor je autoverzekering.

De stijgingspercentages

De afgesloten premies stegen in mei gemiddeld met 6 procent ten opzichte van april. De WA-premie steeg volgens de Barometer Autoverzekeringen met 3,6 procent. Ook de premie voor WA+ nam met hetzelfde percentage toe. Grootste stijger was dus de genoemde allrisk-premie. Die steeg met 14 procent.

Cijfers over juni laten een gemiddelde jaarpremiestijging zien van 3 procent, met wederom de allrisk premie voor een autoverzekering als grootste stijger met 8 procent. De WA-premie is in juni met 2,4 procent gedaald, terwijl de WA+ premie met 2,6 procent is gestegen.

