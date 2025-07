Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel arme Nederlanders hebben problematische schulden

Bijna één op de drie Nederlanders die in armoede leven worstelt met problematische schulden. Het gaat om 163.000 mensen. Ook onder mensen die net boven de armoedegrens leven, komen schulden veelvuldig voor.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de meest recente cijfers over 2023.

Verband tussen problematische schulden

Het CBS maakte vorig jaar al bekend dat 540.000 mensen in 2023 onder de armoedegrens leefden, maar heeft nu voor het eerst een verband gelegd tussen problematische schulden en armoede. Uit deze analyses komt naar voren dat 163.000 mensen uit deze groep kampten met problematische schulden.

Het CBS spreekt van armoede als mensen te weinig geld overhouden voor basisbehoeften na het betalen van vaste lasten. Het statistiekbureau stelt vast of iemand problematische schulden heeft aan de hand van verschillende registraties. Het gaat dan bijvoorbeeld om een schuld bij de Belastingdienst of betalingsachterstanden bij zorgpremies en verkeersboetes. Ook registraties bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) worden meegenomen.

💳 Jongeren en schulden Er zijn groeiende zorgen om schulden onder jongeren. Van de Nederlandse jongeren tussen de 16 en 27 jaar heeft 49 procent een financiële schuld. Een van de boosdoeners is achteraf betalen. 52 procent van de jongeren gebruikt achterafbetaalmiddelen zoals creditcards en apps als Klarna en Riverty.

‘Bijna-arme’ Nederlanders

Het CBS spreekt van ‘bijna-arm’ als mensen een inkomen hebben dat tot 25 procent boven de armoedegrens ligt. Ook hebben zij relatief weinig buffers, zoals spaargeld, om financiële tegenslagen op te vangen. Van de 1,2 miljoen mensen uit deze groep hadden 265.000 mensen te maken met problematische schulden, wat in verhouding iets minder is dan onder arme mensen.

Onder de arme bevolking met problematische schulden had iets meer dan de helft een schuld openstaan bij de Belastingdienst. Daarnaast had vier op de tien mensen uit deze groep een betalingsachterstand die geregistreerd stond bij het BKR. Bijna-arme mensen hadden het vaakst te maken met een registratie bij het BKR, gevolgd door een openstaande aanslag bij de Belastingdienst.

In vergelijking met twee jaar eerder is het aandeel mensen met problematische schulden toegenomen, constateert het CBS. De toename was net iets groter onder ‘bijna-armen’. Veel ontvangers van een bijstandsuitkering, die relatief veel te maken hebben met problematische schulden, kwamen net boven de armoedegrens uit door de energietoeslag.

Schuldhulpverlener bevestigt beeld

Schuldhulpverlener NVVK bevestigt het beeld dat het aantal mensen met problematische schulden aan het stijgen is. Directeur Ruud van den Tillaar van NVVK noemt een aantal van 740.000 huishoudens dat met dit soort schulden kampt.

Volgens Van den Tillaar zijn er ook steeds meer mensen met een middeninkomen die in de schuldproblemen zitten. Een belangrijke oorzaak is volgens hem het legaliseren van de onlinegokindustrie in 2021. „Het duurt meestal acht jaar voordat mensen zich melden voor schuldhulp, maar wij zien de signalen nu al.”

De oplossing is volgens hem niet kant-en-klaar. „Maar veel ellende kan worden voorkomen met vroegsignalering bij kleine schulden. We proberen dan al aan de voordeur in contact te komen. Deze aanpak is een kwestie van lange adem, maar daar zien we wel resultaten van. Ook omdat er steeds meer partners zijn die betalingsachterstanden melden. Daardoor kunnen we snel in de actiestand komen.”

