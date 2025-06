Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wanneer wordt werkstress ongezond? Let op deze vijf waarschuwingssignalen

Werk neemt een groot deel van ons leven in beslag. Zeker in economisch onzekere tijden is het lastig te beoordelen of je werkomgeving nog goed voor je is. Je wilt niet over je grenzen gaan, maar het geeft ook geen voldoening om alles op de automatische piloot te doen. Hoe herken je het verschil tussen een paar slechte dagen en een ongezonde werkcultuur?

Stefanie Bickert, cultuurwetenschapper en arbeidsmarktexpert bij Indeed, benoemt vijf signalen die je serieus moet nemen.

Waarschuwingssignalen van werkstress

1. Je staat continu onder spanning − en je leidinggevende ook

Elke baan kent drukke periodes. Maar als de werkdruk continu hoog blijft, zonder uitzicht op verbetering, is dat een duidelijk alarmsignaal. Vaak wijst het op structurele problemen zoals onderbezetting of slecht management. Ben jij voortdurend overbelast en je leidinggevende ook? Dan is het probleem waarschijnlijk organisatiebreed.

2. Vrije tijd? Alleen op papier

Wil je werkgever dat je altijd bereikbaar bent? Voel je je overal verantwoordelijk voor en lukt het niet om de grens te trekken tussen werk en privé? Dan liggen chronische stress en uitputting op de loer. Als er weinig of geen tijd is om tot rust te komen, heeft dat onherroepelijk invloed op je fysieke en mentale gezondheid. Om gezond en veerkrachtig te blijven is het belangrijk om regelmatig helemaal los te komen van je werk.

3. Alles voelt als een sleur en je ontwikkelt jezelf niet meer

Je doet je werk zonder moeite, maar in je hoofd staat alles stil. Je spreekt je niet meer uit en ziet geen uitdaging meer. Een gezonde werkplek moet je het gevoel geven bij te kunnen dragen en jezelf te kunnen ontwikkelen. Of je die psychologische veiligheid ervaart, is heel persoonlijk. Sommigen voelen zich prettig in een bepaalde omgeving, terwijl anderen onder dezelfde omstandigheden opgebrand raken. Vraag jezelf af: waar wil je staan over een jaar of vijf? Je werk zou je moeten helpen om daar te komen.

👨‍🏭 Zo groot is de impact van je werk Gemiddeld brengen Nederlanders zo’n 43.000 uur van hun leven door op het werk. De gevolgen van een belastende werkomgeving kunnen dan ook groot zijn. Om ernstige gezondheidsproblemen te voorkomen is het dus belangrijk om op tijd in te grijpen. Ga het gesprek aan met je leidinggevenden of HR, bespreek wat er zou moeten veranderen of wissel, als het nodig is, zelfs van baan. Werk dat voldoening geeft, draagt in hoge mate bij aan een gezond en gelukkig leven. Pas wanneer mensen van baan wisselen, beseffen ze vaak hoe ongezond hun vorige werksituatie was.

4. Er is veel negativiteit op de werkvloer

In de arbeidspsychologie zijn ‘rotte appels’ mensen die met hun negatieve gedrag de werksfeer flink verzieken. Ze roddelen, zaaien pessimisme of ondermijnen het werk van anderen. Het is net als in een fruitmand: als één appel rot is, volgt de rest ook. Negativiteit werkt door in de hele organisatie. En het wordt extra lastig als juist je leidinggevende een van de rotte appels is. Dat hoeft niet meteen reden te zijn om op te stappen – soms kan een andere functie of teamwissel al het verschil maken. Maar realiseer je dat slecht functionerende managers in een gezonde werkcultuur al snel ter verantwoording worden geroepen.

5. Op zondagavond krijg je buikpijn

Als je voldoening haalt uit je werkzaamheden, is het verleidelijk een ongezonde werkomgeving te bagatelliseren. Wees wel eerlijk tegen jezelf: hoe voel je je ’s ochtends bij het opstaan? En op zondagavond? Een slechte week hoort erbij. Maar als je structureel met tegenzin naar je werk gaat, is er meer aan de hand. Onbehagen, lusteloosheid of fouten maken op het werk zijn alarmsignalen. Té veel afstand nemen van je werk kan je zelfvertrouwen ondermijnen − en het kost jaren om dat te herstellen.

