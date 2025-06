Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Van festivals tot markten: bijna overal kun je contactloos betalen, maar hoe veilig is het?

Een broodje of een kop koffie is tegenwoordig met een snelle tik afgerekend. Je kunt bijna overal contactloos betalen. Niet alleen bij fysieke winkels, maar ook bijvoorbeeld op festivals, op de markt of op het strand. Maar hoe veilig is contactloos betalen eigenlijk?

Bij contactloos betalen moet je je betaalpas, mobiele telefoon of smartwatch kortstondig tegen de betaalautomaat houden. In 2024 was 94 procent van de pinbetalingen contactloos. Daarvan was 55 procent met een fysieke betaalpas. Betalen met een smartphone of smartwatch blijft daarbij sterk groeien. Van alle contactloze betalingen was 45 procent met een mobieltje of slim polshorloge.

Zeker Gen Z maakt gretig gebruik van contactloos betalen. Bijna drie op de tien Gen Z’ers (29 procent) gebruikt zelfs helemaal geen fysieke portemonnee meer. Content geld is onder deze generatie passé. Nederland blijkt ook het minst afhankelijk van cash als het gaat om de tien grootste economieën van de Eurozone. Toch zal contant geld voorlopig ook niet helemaal verdwijnen.

Volgens Betaalvereniging Nederland is contactloos betalen „zeer veilig”. Het heeft zelfs een streepje voor op ‘normaal’ pinnen: omdat je bij kleine bedragen geen pincode hoeft in te tikken, kunnen kwaadwillenden die ook niet stiekem afkijken om daarna te proberen je pinpas te rollen.

Als iemand je kaart steelt of vindt, kan hij of zij die wél gebruiken om contactloze betalingen mee te doen. Toch is er dan ook nog geen reden voor grootse paniek, want er kan niet eindeloos worden betaald zonder pincode. Meestal kan dit alleen bij bedragen onder de 50 euro. Ook is er een zogenaamd „cumulatief limiet”. Dat wil zeggen: als je meerdere contactloze betalingen achter elkaar doet en het totaalbedrag van 100 euro bereikt, moet je de volgende keer je pincode gebruiken, zelfs bij bedragen onder de 50 euro.

Bij de meeste banken kun je zelf instellen hoeveel je maximaal per dag of per transactie contactloos kunt betalen. Om veiligheidsredenen kan het dus slim zijn om die limiet zo laag mogelijk te houden. De limieten voor contactloos betalen met een smarpthone zijn meestal gelijk aan de limieten van je betaalpas.

Betaalvereniging Nederland stelt dat iemand die geld van een contactloze betaalpas afhaalt, snel door de mand valt en makkelijk kan worden opgespoord. Alle gevoelige gegevens op een betaalpas zijn cryptografisch goed versleuteld en die kunnen niet zomaar contactloos worden uitgelezen, ontcijferd of gekopieerd.

Diefstal of verlies

De Consumentenbond raadt aan om diefstal of verlies van je kaart of mobiele telefoon zo snel mogelijk bij je bank te melden. Je draait volgens de bond meestal niet zelf op voor de schade, want er is geen eigen risico in dit geval. Je bank vergoedt dus in principe de schade.

Bij een smartphone moet je de telefoon eerst ontgrendelen met een vingerafdruk, gezichtsherkenning of ontgrendelingscode op het scherm voor je contactloos kunt betalen. Hierdoor kunnen dieven doorgaans niet direct met je telefoon betalen, tenzij zij je toegangscode in handen hebben. Een vingerafdruk of gezichtsherkenning is daarom veiliger.

