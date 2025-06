Deel dit artikel: Share App Mail Pin

UWV waarschuwt: per jaar krijgen 2000 zieke werknemers na opzeggen baan geen uitkering

De afgelopen tijd kwam het UWV meerdere keren negatief in het nieuws. Er waren een aantal fouten gemaakt met onder meer uitkeringen, waardoor sommige mensen te veel en anderen te weinig geld kregen. Nu waarschuwt de uitkeringsinstantie over zieke werknemers die hun baan opzeggen en onbedoeld zonder uitkering komen te zitten.

Deze mensen vertrekken in overleg met hun baas, waarna ze wel een uitkering zouden moeten krijgen. Op basis van een steekproef denkt het UWV echter dat jaarlijks minimaal tweeduizend mensen die uitkering mislopen.

Doorbetaald bij ziekte

Als een werknemer ziek wordt, heeft hij of zij recht op doorbetaling van (een deel van het) loon, voor maximaal twee jaar. Hoeveel je krijgt, legde Metro eerder uit. Het UWV ziet dat het de laatste jaren vaker voorkomt dat een ziek personeelslid ermee instemt de arbeidsovereenkomst te verbreken via een vaststellingsovereenkomst. De werknemer loopt vervolgens het risico dat de WW-uitkering wordt teruggevorderd en de Ziektewet-uitkering niet wordt uitgekeerd.

Nu heeft het UWV in een knelpuntenbrief aan de politiek – dat al in een zware crisis verkeert – gevraagd om deze constructie moeilijker te maken. Op dit moment kunnen werkgevers via vaststellingsovereenkomsten op een „oneigenlijke manier” onder loondoorbetaling, premieafdracht en hulp bij re-integratie uitkomen, zonder nadelige gevolgen.

Recht op loondoorbetaling vervalt

Het probleem ontstaat als een zieke werknemer in overleg met hun baas, met een vaststellingsovereenkomst, uit dienst treedt en zo het recht op doorbetaling verliest. Als die persoon zich binnen de WW opnieuw ziek meldt, kan de werkloosheidsuitkering worden teruggevorderd. Dat kan gebeuren als bij de beoordeling blijkt dat de werknemer al eerder ziek was. Ook wordt de Ziektewet-uitkering niet uitbetaald omdat de werknemer eigenlijk bij de werkgever had moeten blijven voor de loondoorbetaling.

Volgens het UWV zijn werknemers zich lang niet altijd bewust van de gevolgen van een vaststellingsovereenkomst bij ziekte, soms door onvolledige informatie van werkgevers, bedrijfsartsen of juridisch adviseurs. „Er kan ook sprake zijn van druk vanuit de werkgever om uit dienst te gaan”, staat in de knelpuntenbrief.

Reacties