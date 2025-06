Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Minder gezeur van de bank als je met cash betaalt (tenzij je uit de toon valt)

Wie vaak contant geld gebruikt, kent het misschien: lastige vragen van de bank. Waar komt dat geld vandaan? Waarom zoveel cash? Banken zijn daar streng op, omdat criminelen dol zijn op zwart geld. Maar klanten vinden die vragen vooral irritant.

Goed nieuws: voortaan wordt het iets relaxter, beloven de banken.

Onder de radar? Dan minder gedoe

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zegt dat banken voortaan vooral gaan kijken naar risico’s. Oftewel als je als particulier minder dan zo’n 20 duizend euro per keer aan contant geld gebruikt, en je gedrag niet opvallend is, dan hoef je geen vragenvuur te verwachten. Voor bedrijven ligt die grens op zo’n 30 duizend euro.

Wat wél als verdacht geldt? Grote bedragen die opeens uit het niets komen, cash op plekken waar je dat niet verwacht, of pieken die niet passen bij het seizoen, bijvoorbeeld als je midden in de winter vakantie-uitgaven doet. Als je uit de toon valt, is de kans groter dat de bank aan de bel trekt.

Ook minder argwaan bij veel cash

Nog zoiets. Als je een keer een 200 eurobiljet gebruikt, moet dat niet meer automatisch zorgen voor opgetrokken wenkbrauwen bij de bank. „Dat is een verbetering”, schrijft de NVB, „want klanten begrijpen vaak niet waarom ze al die informatie moeten aanleveren.”

De banken beloven ook beter uit te leggen waarom ze bepaalde dingen vragen. Volgens de NVB is het simpel: contant geld is lastig te volgen, en daarom geliefd bij criminelen. Juist daarom moeten banken scherp blijven, maar dan wel op de juiste manier. Niet iedereen die met cash betaalt is verdacht, en dat gaan ze nu beter meenemen in hun beoordeling.

Nieuwe afspraken na overleg

De nieuwe aanpak is het resultaat van gesprekken tussen banken, ondernemersorganisaties en De Nederlandsche Bank (DNB). Die laatste is blij met de nieuwe lijn. „Cash blijft belangrijk in ons betalingsverkeer”, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. „Maar het brengt ook risico’s met zich mee. Deze standaard helpt om die risico’s beter te herkennen en aan te pakken.”

Betaal je af en toe met contant geld? Dan hoef je minder snel bang te zijn voor ongemakkelijke vragen, zolang je geen opvallende dingen doet. Banken kijken nu meer naar het grote plaatje. En dat scheelt hopelijk weer een paar formulieren en frustraties.

