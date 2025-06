Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Steeds minder vrouwen krijgen alimentatie, zoveel is dat gemiddeld

Steeds minder vrouwen krijgen na een echtscheiding een alimentatie. De vrouwen die dat in 2023 wél kregen, ontvingen gemiddeld een bedrag van bijna 700 euro in de maand. Dat bedrag wordt steeds lager.

Dat meldt statistiekbureau CBS.

Minder gescheiden vrouwen krijgen alimentatie

De recentste cijfers gaan over 2023. Een op de acht gescheiden vrouwen (12,5 procent) ontving toen alimentatie. In 2011 was dit 18,4 procent. Andersom daalde het aantal gescheiden mannen dat alimentatie betaalt, van ruim 22 procent in 2011 naar iets meer dan 14 procent in 2023.

Aan het begin van de onderzochte periode, in 2011, kregen vrouwen nog 841 euro alimentatie. Het bedrag dat mannen maandelijks betaalden, daalde in die periode van 669 euro naar 581 euro.

Wat is partneralimentatie? Je krijgt partneralimentatie als je alleen niet genoeg verdient om van te kunnen leven. De partner met een hoger inkomen betaalt dan een bedrag aan zijn of haar ex-partner. Dat hoeft niet langer dan vijf jaar, en is nog korter als de partners minder dan tien jaar lang samen waren. Deze alimentatie geldt alleen voor mensen die getrouwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden. Hoeveel partneralimentatie je betaalt of krijgt, spreek je samen af met je ex-partner (met een advocaat, notaris of mediator).

Vrouwen minder afhankelijk

Gescheiden vrouwen zijn ook steeds minder afhankelijk van de alimentatie. In 2011 vormde het geld bijna een kwart van het bruto-inkomen van hun huishouden, in 2023 was dit gedaald naar 15 procent.

Het CBS heeft niet uitgezocht waar de verschuiving door komt, maar hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen heeft wel een vermoeden. „De economische zelfstandigheid van vrouwen is toegenomen. Meer vrouwen hebben werk en ze verdienen er meer mee. Ze hebben niet alleen vaker een baan, maar het zijn ook betere banen. Dan kan het zijn dat je minder recht op partneralimentatie hebt”, stelt hij.

Wel is er nog steeds sprake van een loonkloof tussen mannen en vrouwen. Die wordt doorgaans berekend door het gemiddelde salaris van alle mannen en vrouwen te vergelijken. Maar als functie, leeftijd en ervaring meetellen, is de ‘gecorrigeerde loonkloof’ in het Nederlandse mkb 1,8 procent.

Reacties