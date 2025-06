Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Jonge werknemers vinden een goede werk-privébalans het belangrijkst, tot frustratie van werkgevers

Voor Nederlandse werknemers in 2025 is het duidelijk: werk is belangrijk, maar privé gaat voor. Vooral voor jonge werknemers is deze balans belangrijk. Een goede balans tussen werk en leven staat met stip op één, nog vóór salaris en doorgroeimogelijkheden.

Werkgevers worstelen zichtbaar met die mentaliteitsverandering, blijkt uit nieuw onderzoek van Ipsos I&O. Voor veel jongeren onder de 35 jaar is werk niet langer het middelpunt van hun bestaan. Ze kiezen bewust voor een leven waarin werk past binnen hun privésituatie, en niet andersom.

Jonge werknemers willen flexibiliteit

De traditionele 40-urige werkweek spreekt hen minder aan: drie of vier dagen werken heeft de voorkeur, evenals de vrijheid om dat deels vanuit huis te doen. Zelf de regie houden over de werktijden en -locatie is voor deze generatie een basisvoorwaarde.

Dat betekent niet dat ze hun werk onbelangrijk vinden. Integendeel: ze willen zich nuttig voelen, iets bijdragen en zichzelf ontwikkelen. Maar niet ten koste van hun welzijn. Werk moet aansluiten bij hun leven, niet andersom. Die verschuiving in prioriteiten zorgt voor wrijving op de werkvloer, vooral met werkgevers die nog gewend zijn aan een andere manier van denken.

Zes op de tien ondernemers vinden dat jonge werknemers te veel waarde hechten aan een goede werk-privébalans. Ook vinden ze dat deze generatie sneller overbelast is, minder loyaal is, en te hoge eisen stelt. Vooral als het om salaris en flexibiliteit gaat.

Werkgeluk is er wel

Ondanks spanningen over werkdruk en balans is het algemene werkgeluk onder Nederlanders hoog. Werkenden geven hun leven en hun baan gemiddeld een 7,5. Werk wordt gewaardeerd om de sociale contacten, de structuur en de voldoening die het biedt. Twee op de drie werknemers zeggen dan ook: werk geeft mij inspiratie en voldoening.

En als je dít doet, wordt je werkgeluk alleen nog maar groter, schreef Metro vandaag.

Die positieve kijk geldt breed, of je nu werkt in het bedrijfsleven, bij de overheid of in de zorg, de scores verschillen nauwelijks. Maar onder de oppervlakte zijn er wel verschillen. Zo scoren hoger opgeleide vrouwen tussen de 35 en 49 jaar hoog op betrokkenheid en de wens om met hun werk iets bij te dragen aan de samenleving. Tegelijkertijd is deze groep het meest vatbaar voor stress. Zij voelen het spanningsveld tussen werk, zorg, prestatiedruk en maatschappelijke verwachtingen het sterkst.

Ook jonge werknemers, vooral hoger opgeleiden, ervaren opvallend vaak werkstress. Volgens TNO heeft inmiddels een kwart van de werkenden tussen 18 en 35 jaar burn-outklachten. De druk om te presteren, onzekerheid over de toekomst en de constante beschikbaarheid eisen hun tol.

Werkgevers zoeken balans tussen generaties

De spanning tussen verwachtingen van jongeren en die van werkgevers tekenen zich steeds scherper af. Oudere werknemers worden gezien als loyaal en stabiel, maar ook minder flexibel. Jongeren brengen innovatie en digitale vaardigheden mee, maar missen volgens werkgevers soms verantwoordelijkheidsgevoel.

Toch beseffen werkgevers dat ze jongeren nodig hebben. De oplossing? Volgens de onderzoekers ligt die in het actief zoeken naar een gezonde mix op de werkvloer. Er is dan ruimte voor nieuwe inbreng van jonge medewerkers, en waardering voor de ervaring van oudere werknemers.

Thuiswerken blijft ingeburgerd bij veel werknemers

Sinds de coronapandemie is thuiswerken voor veel mensen een vast onderdeel van de werkweek geworden. Ruim de helft van de werkenden werkt inmiddels af en toe of regelmatig thuis. Vooral hoger opgeleiden en mensen met een hoger inkomen maken hier gebruik van. Thuiswerken geeft hen meer vrijheid en rust en dat vertaalt zich in iets hoger werkgeluk.

Toch kent thuiswerken ook zijn grenzen. Een deel van de werknemers mist het contact op kantoor. Ongeveer een kwart zou het juist goed vinden als collega’s vaker op de werkplek verschijnen. Vooral mensen die nu de helft van de tijd thuis en de helft op locatie werken, zijn daar voorstander van.

Ook in het geval van thuiswerken zijn werkgevers dus op zoek naar balans. Vrijheid en flexibiliteit worden gewaardeerd en zullen daardoor vast ook blijven bestaan, maar het gevoel van verbinding op de werkvloer mag niet verdwijnen.

Reacties