Internet ook dit jaar weer fors duurder: dít is de grootste stijger

Van je energierekening en drinkwater tot belastingen: heel wat zaken zijn dit jaar weer duurder geworden. En daar komt nu nog een kostenpost bij, want ook de prijzen voor internetabonnementen stijgen opnieuw. Waar Odido begin dit jaar al kwam met een verhoging, volgen nu ook KPN en Ziggo.

Odido kwam begin dit jaar al met een stijging van de internetabonnementen van 3,2 procent, maar nu blijkt dat ook KPN en Ziggo per 1 juli hun tarieven met 3, 3 procent verhogen. Reden voor de prijsverhogingen is de inflatie over 2024, die door het CBS is vastgesteld op 3,3 procent. Providers mogen jaarlijks hun tarieven aan de hand van de inflatiecijfers van het CBS indexeren.

Totale prijsstijging sinds 2023

En dat ze dat ook doen, blijkt wel uit cijfers van Overstappen.nl. Zo zijn de tarieven bij KPN sinds 2023 gestegen met 14,1 procent, bij Ziggo met 14,9 procent en bij Odido met 18,5 procent. Odido is hiermee de grootste stijger. Door de prijsstijgingen betalen huishoudens bij sommige providers inmiddels 90 tot 120 euro meer per jaar dan begin 2023 voor hetzelfde internet en tv-abonnement.

Alle verhogingen op een rij

Klanten van Odido kregen in 2023 een forse prijsverhoging van 8,6 procent voorgeschoteld, gevolgd door 5,7 procent in 2024 en 3,2 procent in 2025. Over drie jaar is het maandbedrag van veel klanten daarmee met bijna 20 procent gestegen. KPN verhoogde zijn tarieven met 6,4 procent in 2023, 3,8 procent in 2024 en nu 3,3 procent in 2025. Bij Ziggo ging het om een stijging van 8,5 procent in 2023, gevolgd door 2,5 procent in 2024 en eveneens 3,3 procent in 2025. Hoewel de stijgingspercentages iets zijn afgenomen ten opzichte van de piek in 2023, blijven internetabonnementen ook dit jaar weer duurder.

Ook als je niet mag overstappen door de prijsverhogingen, kun je vaak alsnog besparen.

Internet duurder? Dít kun je er aan doen

Maar wat kun je doen als de kosten van jouw abonnement omhoog zijn gegaan? Het is belangrijk om te weten dat wanneer de prijsverhoging lager óf gelijk is aan de inflatiecorrectie, je meestal je contract kosteloos kan opzeggen. Toch loont het volgens Jean- Paul Würsten, telecomexpert bij Overstappen.nl, om je huidige abonnement goed onder de loep te nemen. „Ook als je niet mag overstappen door de prijsverhogingen, kun je vaak alsnog besparen. Kijk bijvoorbeeld of je nog gebruikmaakt van alle onderdelen van je pakket, zoals hoge internetsnelheden of extra tv-zenders. Door je abonnement af te stemmen op wat je echt nodig hebt, kun je zomaar tientallen euro’s per jaar besparen. De meeste klanten zijn inmiddels door hun provider geïnformeerd of de prijsverhoging voor hen geldt.”

