Hoge prijzen in de supermarkt? Deze producten zijn juist in Nederland goedkoper

Even de grens over naar België of Duitsland om goedkoper boodschappen te doen? In veel gevallen is dat helemaal niet nodig. Sterker nog: veel producten zijn juist voordeliger te koop in Nederland. De prijzen stijgen wel, maar ook onze buren ontkomen niet aan die stijging: dat blijkt maar weer.

Uit onderzoek van Follow the Money bij de Albert Heijn blijkt zelfs dat Nederlandse supermarkten in veel gevallen goedkoper zijn dan de Belgische. Hoe dat komt? Vooral door de scherpe aanbiedingen waar Nederlanders dol op zijn.

Dure supermarktprijzen

Dat je soms alsnog schrikt van de prijs van bepaalde producten in de supermarkt, is niet gek. Zonnebrand, bijvoorbeeld, is in Nederland relatief duur. Politici als Jesse Klaver en Pieter Omtzigt benadrukten al dat zulke prijsverschillen eigenlijk niet meer kunnen. Maar wat blijkt? De supermarktprijzen in Nederland zijn gemiddeld juist lager dan in België. Om precies te zijn: zo’n 2,75 procent goedkoper, ook na de btw-verhoging in 2019. Dankzij de vele acties en aanbiedingen worden producten hier sneller afgeprijsd, en daar gaan Nederlanders dus snel op af.

Zonnebrand mag dan duurder zijn in Nederland, maar veel alledaagse boodschappen kun je juist beter hier kopen dan in België. Aardappelen zijn bijvoorbeeld tot wel drie euro goedkoper. Ook producten als muesli en proteïnepoeder verschillen flink in prijs. En bijvoorbeeld artisjokken in olie: in Nederland betaal je daar 1,49 euro voor, terwijl het zelfde product in België 3,99 euro kost, en dat zijn geen actieprijzen. Het prijsverschil is er dus wel.

Ook bier, fruit en vlees zijn in Nederland goedkoper, maar koffie en frisdrank dan weer in België. Opvallend zijn ook de wat ‘luxere’ producten die je volgens Follow the Money beter in Nederland kunt kopen. Denk aan amaretto, veel soorten rode wijn en kwalitatief goede olijfolie.

Boodschappen in Duitsland

Hoewel Nederlanders vergeleken met België vaak goedkoper uit zijn in hun eigen land, is Duitsland een sterke concurrent als het gaat om prijzen. Dat geldt vooral voor A-merken, waarvan de prijzen in Nederland regelmatig flink stijgen. Daardoor kan het voordeliger zijn om net even de grens over te gaan voor bepaalde producten.

Niet alleen benzine en boodschappen zijn in Duitsland vaak goedkoper, ook drogisterijproducten zijn er aanzienlijk voordeliger. Voor producten als haarverf, opzetborstels en gezichtscrème loont het echt om te ‘grensshoppen’. Uit een prijsvergelijking van Kassa blijkt dat het prijsvoordeel in Duitsland soms groter is dan de bekende ‘1+1 gratis’-acties in Nederlandse drogisterijen. Zo betaalde Kassa bij Kruidvat voor dertien identieke A-merkproducten 161,69 euro, terwijl dezelfde producten bij de Duitse keten DM slechts 73,75 euro kostten: minder dan de helft van de prijs in Nederland.

A-merken in Nederland

Een grote factor voor duurdere producten in Nederland, zijn dus A-merken. Arjen Lubach riep al eerder op dat B-merken in Nederland goedkoper zijn, en dat fabrikanten je met A-merken willen misleiden. Metro schreef er al eerder over: „Die A-merkfabrikanten waar we allemaal zo verliefd op zijn, maken keihard misbruik van onze liefde, want wat doen die bedrijven? Ze rekenen hogere prijzen aan Nederlandse supermarkten dan aan Duitse, dus de Jumbo in Weert betaalt bijvoorbeeld meer voor een pallet Pampers dan de REWE in Düsseldorf.”

