Gen Z zegt portemonnee gedag: ‘Betalen gaat via telefoon’

Een leren portemonnee? Saai. Contant geld? Wat is dat? Bijna een derde van Gen Z, 13- tot 28-jarigen, heeft de fysieke portemonnee inmiddels definitief afgeschreven. Ze shoppen liever via Instagram dan via een webshop en betalen flitsend snel met hun telefoon.

Volgens het nieuwste Retail Report van Adyen, een betaalplatform voor grote bedrijven, koopt 34 procent van Gen Z regelmatig via social media. Wat de Bijenkorf ooit was voor hun ouders, is TikTok nu voor hen: dé plek voor het scoren van de nieuwste trends.

Gen Z scrolt en koopt

Influencers zijn de nieuwe reclamebureaus: 27 procent van de Gen Z’ers vertrouwt hen meer dan een traditionele advertentie. Toch investeren slechts drie op de tien retailers in social commerce. En dat is zonde, want waar een online hype is, daar is Gen Z.

Gemiddeld kopen ze meer dan vijf keer per maand iets via social media. Als een product trending is, gaan ze nog sneller overstag. Zo’n 32 procent zegt sneller te kopen als iets viraal gaat. En dat terwijl Gen Z over het algemeen vrij kritisch is op hun eigen telefoongebruik.

Geen contant geld meer voor Gen Z

Contant geld is passé. Bijna drie op de tien Gen Z’ers (29 procent) gebruikt helemaal geen fysieke portemonnee meer. Ze vertrouwen op digitale wallets en contactloos betalen met hun mobiel. Sterker nog, 28 procent vindt dat we binnen een jaar helemaal van contant geld af moeten. Ter vergelijking: bij babyboomers is dat slechts 8 procent.

Merken moeten flink aan de bak om Gen Z aan zich te binden. Flexibiliteit is daarbij belangrijk: 51 procent is loyaler aan winkels waar je online kunt bestellen en offline kunt retourneren. En 41 procent waardeert het als uitverkochte producten eenvoudig nabesteld kunnen worden.

Ook maatschappelijke betrokkenheid telt mee. Merken die zich inzetten voor goede doelen, inclusiviteit of duurzaamheid hebben een streepje voor. Zo zegt 45 procent zich meer verbonden te voelen met merken die een sociale missie hebben.

Duurzaam shoppen

Ruim een derde van Gen Z betaalt liever meer voor duurzame producten, blijkt uit het rapport. Maar ze verwachten ook dat winkels hun verantwoordelijkheid nemen. Zo vindt 36 procent dat retailers onnodige retouren moeten ontmoedigen vanwege de impact op het milieu.

„Retailers die zich willen voorbereiden op de consument van morgen, kunnen niet om Gen Z heen. Met hun sterke voorkeur voor digitale tools, sociale beïnvloeding en transparantie vormen Gen Z’ers een uitdagende, maar invloedrijke doelgroep. Retailers die durven investeren in technologie én maatschappelijke relevantie, zullen bij deze generatie het verschil maken”, zegt Julien Marlier, Country Manager Benelux bij Adyen.

Duurzaamheid is niet het enige dat Gen Z bezighoudt. Metro schreef eerder al dat online veiligheid ook een belangrijk onderwerp is voor deze generatie.

