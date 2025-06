Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik moet soms een tientje van mijn moeder lenen’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: de 29-jarige Jasper, die twee jaar lang reisde, maar terug in Nederland krap bij kas zit.

Naam: Jasper (29)

Beroep: freelance fotograaf

Woonsituatie: tijdelijk bij zijn ouders

Netto inkomen: ‘Een paar honderd euro per maand’

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Best verantwoordelijk, denk ik. Mijn ouders werkten hard, spraken open over geld en leerden me al jong dat je moet sparen voor dingen. Op mijn 13e had ik al een krantenwijk, later werkte ik in de horeca. Het idee was altijd: je verdient eerst, dan geef je uit.”

Op welke manier werd er thuis over geld gesproken?

„Over aankopen werd niet moeilijk gedaan, maar mijn ouders leefden ook niet op grote voet. Er zaten maanden tussen dat we zelfs wat zuiniger aan moesten doen. Dan gingen we ineens met een specifiek boodschappenlijstje naar de Lidl in plaats van de Albert Heij, en werd de verwarming een graadje lager gezet. Niet zielig hoor, maar ik voelde als kind wel: we letten even op. Gek genoeg gaf het me juist een soort van veiligheid, alsof mijn ouders het onder controle hadden en niet zomaar geld over de balk smeten.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Als iets wat rust kan brengen, of juist véél stress. Ik heb twee jaar lang gereisd en in die periode had ik heel weinig nodig – een scooter, hostelbed, wat groenten, fruit en rijst, dat was het wel zo’n beetje. Ik voelde me daar enorm vrij en licht. Maar sinds een paar maanden ben ik terug in Nederland en da’s nogal een verschil. Ik dacht: ik red het wel met wat freelance klussen hier en daar. Maar de huurprijzen, ziektekosten en boodschappen, het gaat zó hard. Je wordt constant geconfronteerd met alles wat geld kost. Door het reizen leerde ik dat geluk in eenvoud zit, maar Nederland herinnert me eraan dat je zonder geld gewoon echt weinig kunt. Geen woning, geen ruimte om leuke dingen te doen, dus ook geen rust.”

Is er een moment geweest waarop je visie op geld is veranderd?

„Ja, absoluut, al vrij snel na mijn terugkomst. Mijn spaargeld was op, er kwamen geen opdrachten binnen. Ik voel nu voor het eerst echt wat financiële stress is. Dan merk je hoe kwetsbaar het is om géén vangnet te hebben. Ik overweeg nu zelfs om mijn freelanceleven vaarwel te zeggen en ergens te solliciteren om maar weer wat financiële ruimte te krijgen.”

Heb je ooit problemen gehad met geld?

„Nou, nu dus. Ik heb geen officiële schulden, maar leef wel echt van dag tot dag. Soms moet ik mijn moeder vragen of ze een tientje kan voorschieten voor de trein. Dat is niet iets waar ik trots op ben en het strookt niet met de financiële opvoeding die ik heb gehad. Bovendien voelt het ook vreemd om weer thuis te wonen na zoveel zelfstandigheid.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Ja, en daar heb ik nu ook wel van geleerd. Ik hád namelijk een buffer, maar dacht: ‘Ik volg mijn droom, die is onbetaalbaar’. Van die reis heb ik ook echt geen seconde spijt, maar ik zou het nu wel anders aanpakken.”

Hoe dan, precies?

„Ik vertrok twee jaar geleden nogal impulsief, zonder duidelijk plan. Alles wat ik onderweg verdiende – ik had mijn camera mee en maakte weleens foto’s – gaf ik ook weer uit. Als ik het over mocht doen, zou ik vooraf een duidelijke grens stellen: dit mag ik opmaken, dit blijft achter. En misschien was één jaar reizen ook wel goed geweest, in plaats van twee – gevalletje voortschrijdend inzicht. Avontuur is geweldig, maar het is wel prettig als je daarna nog ergens op kunt terugvallen.”

Stelling: Met 1.000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Ja, dat denk ik wel. Niet om luxe te leven, maar om zelfstandig te kunnen wonen en m’n leven weer een beetje op te bouwen.”

Stelling: Geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„Zeker weten. Tijdens mijn reis deelde ik geregeld mijn eten met mensen die het minder goed hadden. Ik gaf ook weleens geld aan bedelaars of locals die het goed konden gebruiken. Ik wil mezelf niet op de borst kloppen, maar het gaf me wel een goed gevoel dat ik iets kon betekenen voor een ander.”

Slotvraag: Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Het maakt op zichzelf niet gelukkig, maar het geeft je wel rust en keuzevrijheid. En dát is wat uiteindelijk gelukkig maakt.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

