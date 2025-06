Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik krijg een kick van een volle kar boodschappen voor maar een paar tientjes’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 47-jarige Pascal, die het liefst zo zuinig mogelijk leeft om financieel onafhankelijk te worden én zijn zaakjes goed achter te laten voor zijn kinderen.

Naam: Pascal (48)

Beroep: werkt in de IT

Woonsituatie: getrouwd, koopwoning, twee puberzoons

Netto-inkomen: ongeveer 3300 euro per maand

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Ik kom uit een nuchter, doorsnee gezin. Geld was er, maar we gingen er verstandig mee om. Mijn ouders waren zeker niet krenterig, maar wel bewust. Luxe vakanties hadden we niet: we gingen ‘gewoon’ met de caravan naar Zuid-Frankrijk. Ik leerde dat je pas iets koopt als je het echt nodig hebt, en dat je spaart voor grote uitgaven. Die mentaliteit is er bij mij altijd in gebleven.”

Op welke manier werd er thuis over geld gesproken?

„Er werd eigenlijk heel open over geld gepraat. Mijn vader werkte in de boekhouding, dus hij was gek op lijstjes, overzichten, kasboekjes. Dat kreeg ik als kind al mee. Hij liet me op jonge leeftijd zien wat het verschil is tussen bruto en netto, en wat vaste lasten zijn. Dat inzicht heeft me enorm geholpen om nooit boven mijn stand te leven.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Voor mij is geld geen doel op zich, maar een middel om rust en vrijheid te kopen. Zo wil ik bijvoorbeeld zo snel mogelijk mijn hypotheek aflossen. Nu staat er nog ongeveer 30.000 euro open, dus ik ben er bijna. Die vrijheid, leven zonder die maandlasten, betekent voor mij geluk. En daar werk ik dagelijks naartoe.”

Is er een moment geweest waarop jouw visie op geld is veranderd?

„Zeker, toen ik vader werd: opeens ben je niet meer alleen verantwoordelijk voor jezelf. Ik wil het financieel goed geregeld hebben voor mijn kinderen. Niet om ze te verwennen, maar zodat ze een basis hebben. Het wordt voor hen straks lastig genoeg om een huis te kopen. Als ik nu verstandig leef, kan ik ze later iets meegeven. Dat geeft me rust én voldoening.”

Heb je ooit problemen gehad met geld of schulden?

„Nee, gelukkig niet. Maar ik heb in mijn omgeving wel mensen die in de schulden zijn geraakt. Die stress – steeds moeten rekenen of je het einde van de maand haalt – wil ik echt voorkomen. Daarom leef ik liever nú zuinig, zodat ik straks lucht heb.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Zeker, ik spaar automatisch en zie dat als een vaste last. Wat er binnenkomt, gaat eerst naar de spaarrekening. Ik heb altijd een buffer, en wat overblijft gaat naar de hypotheek. Dat voelt als investeren in mijn vrijheid.”

Je let ook heel scherp op je boodschappen. Hoe gaat dat?

„Dat is bijna een soort hobby geworden. Ik loop nog net niet met een vergrootglas door de supermarkt. Ik speur altijd naar de kleine lettertjes, kijk naar de kiloprijs en vergelijk dat per product, per winkel. Als het vlees bij supermarkt A in de aanbieding is, en het wc-papier bij supermarkt B, dan rijd ik gerust een rondje. Ik weet precies wat iets mag kosten. Soms kom ik thuis met een volle kar boodschappen waar ik maar 32 euro voor heb betaald – met 20 euro bonuskorting. Dat geeft me een enorme kick.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Ik zou er misschien sneller mijn hypotheek mee aflossen, maar echt gelukkiger? Nee. Mijn geluk zit niet in meer geld, maar in de rust die ik voel omdat ik financieel gezien grip heb. En die rust heb ik grotendeels al.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben

„Dat betwijfel ik. Geld geeft vrijheid, maar te veel geld kan ook zorgen geven. Je gaat je afvragen wat je ermee moet, of je het goed beheert. Ik geloof meer in: genoeg is genoeg. Je moet weten wat je nodig hebt en daar tevreden mee zijn.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen

„Daar sta ik helemaal achter. Ik geef mijn kinderen nu al mee hoe belangrijk het is om te sparen, maar ook om te geven. Als je iemand kunt helpen, doe dat dan. Daar zit ook waarde in. Misschien nog wel meer dan in geld op een spaarrekening.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Niet op zichzelf, maar wel wat je ermee kúnt doen. De rust, het overzicht en de zekerheid die het geeft draagt absoluut bij aan mijn geluk. Ik heb geen dure spullen nodig. Wat mij gelukkig maakt, is weten dat ik het goed voor elkaar heb. Voor mezelf én voor mijn kinderen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

