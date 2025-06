Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Financiële fout: ‘Ik zit nog steeds vast aan een telefoonabonnement van m’n ex’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Nina (29), die haar ex hielp aan een telefoonabonnement en daar nu spijt van heeft. Tiffany Blom van Geldkwebbel deelt haar tips over deze financiële misser.

Nina (29): „Het was zo’n fase waarin alles serieus werd. Hij was net bij me ingetrokken en we spraken over de toekomst. Toen zijn telefoon kapotging, vertelde hij mij dat zijn BKR-registratie hem in de weg zat bij het afsluiten van een nieuw telefoonabonnement. Dus zei ik: ‘Geen stress, ik zet het telefoonabonnement wel op mijn naam’. Waarom ook niet? We waren toch één team?

Tweejarig telefoonabonnement

We gingen naar de winkel, kozen een gloednieuwe iPhone voor hem uit en ik tekende het contract. Twee jaar, 42 euro per maand. Hij zou het mij gewoon maandelijks terugbetalen, daar maakten we geen probleem van. En de eerste maanden ging dat ook goed. Hij maakte het bedrag keurig over. Geen vuiltje aan de lucht.



Maar toen ging het uit. Best abrupt ook. Hij werd afstandelijk, begon vreemd te doen en uiteindelijk biechtte hij op dat hij gevoelens had voor een ander. Ik was er kapot van. Hij vertrok met z’n spullen én met die telefoon. Eerst dacht ik nog: laat maar, hij regelt dat wel. Maar het bleef stil. Ik kreeg geen geld voor het telefoonabonnement en bleef dus achter met dat maandelijkse bedrag.

Míjn telefoon

Ik heb hem meerdere keren geprobeerd te bellen en te appen. Soms kreeg ik geen reactie, soms vage beloftes als ‘komt goed’. Maar er kwam niets. Wat het extra wrang maakte? Een vriendin van mij kwam hem tegen… hand in hand met zijn nieuwe vriendin. En je raadt het al: hij stond haar iets op zijn telefoon te laten zien. Míjn telefoon, dus. Of nou ja, de telefoon die ík betaal.

Ik ben naar de provider gestapt, maar het contract staat op mijn naam. Stopzetten of overzetten? Niet mogelijk. Tenzij ik alles in één keer afkoop of een ‘boete’ betaal. Dat geld heb ik gewoon niet. Dus betaal ik nog steeds iedere maand braaf 42 euro, terwijl ik die iPhone natuurlijk het liefst persoonlijk door z’n voordeur zou gooien. Het voelt alsof ik nog steeds vastzit aan een relatie die al lang voorbij is. Alleen dan niet emotioneel, maar financieel.”

Tips van Tiffany van Geldkwebbel

Tiffany Blom van Geldkwebbel is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Oei, dit is er eentje die helaas vaker voorkomt dan je denkt. Uit liefde of vertrouwen maak je een financiële keuze die later een nachtmerrie blijkt. Jouw verhaal laat zien hoe snel een romantisch gebaar kan omslaan in een financiële last.

Wat kun je (nu nog) doen?

1. Stuur een laatste formele herinnering aan je ex

Laat hem duidelijk weten dat je het bedrag terugverwacht. Benoem zwart-op-wit het resterende bedrag en geef een heldere deadline. Een aangetekende brief of formele e-mail werkt vaak beter dan losse appjes. Denk aan: ‘Als ik voor [datum] geen betaling ontvang, overweeg ik verdere stappen.’

2. Overweeg een incassobureau in te schakelen

Als je bewijs hebt (zoals WhatsApp-gesprekken of eerdere betalingen), kun je het inschakelen van een incassobureau overwegen. Geen garantie op geld, wel een duidelijk signaal: je laat het er niet bij zitten.

3. Probeer het toestel terug te krijgen

Het contract staat op jouw naam, dus het toestel is technisch gezien van jou. Je zou kunnen overwegen om het toestel terug te eisen. Juridisch is dat lastig en tijdrovend, dus alleen doen als het toestel nog veel waard is.

4. Vraag om een afkoopregeling bij de provider

Wil je er definitief vanaf, check dan of je in termijnen kunt afbetalen of dat er ruimte is voor een betalingsregeling. Een eerlijk gesprek met de klantenservice wil nog weleens wat opleveren. Misschien kunnen familie of vrienden tijdelijk helpen om het bedrag in één keer af te lossen, zodat je er mentaal én financieel vanaf bent.

5. Laat het toestel blokkeren als dat nodig is

Vermoed je dat hij het toestel gaat verkopen of misbruiken? Overweeg dan een IMEI-blokkade via je provider. Dat maakt het toestel onbruikbaar. Het lost je kosten niet op, maar voorkomt verdere schade op jouw naam.

Wat kunnen we hier met z’n allen van leren?

Zet nooit een contract of lening op jouw naam voor een ander. Hoe lief of vertrouwd het ook voelt.

Maak altijd schriftelijke afspraken, zelfs in een relatie. Vertrouwen is goed, maar afspraken maken is beter.”

Geldkwebbel.nl is een online platform over geld, opgericht door Tiffany Blom, en op Instagram deelt zij ook veel tips. Haar missie? Heel Nederland laten zien dat er heel veel manieren zijn om (op een leuke manier) extra geld te verdienen.

