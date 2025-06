Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Financiële fout: ‘Ik kocht online een designertas van 2000 euro en kwam erachter dat hij fake was’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Laura (27), die zichzelf trakteerde op een dure designertas, maar achteraf ontdekte dat ze opgelicht werd. Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy deelt haar tips over deze financiële misser.

Laura (27): „Ik had maandenlang keihard gewerkt en daarvoor een fijne bonus gekregen, dus ik dacht: dit is hét moment om iets moois voor mezelf te kopen. Ik ging online op zoek naar de perfecte designertas van een van mijn favoriete merken. Het was een tas die ik al jaren in mijn dromen voorbij zag komen. De prijs? 3500 euro. Hartstikke duur natuurlijk.

Te mooi om waar te zijn

Ik besloot om op een bekend platform voor tweedehands kleding en accessoires op zoek te gaan naar zo’n mooie tas. Eentje die iets goedkoper was, maar alsnog net zo mooi. Ik kwam er eentje tegen die helemaal perfect was. De tas, die normaal gesproken voor 3500 euro in de winkel stond, was nu ‘maar’ 2000 euro. De verkoopster stuurde foto’s van het bonnetje en een certificaat. Het leek allemaal te kloppen. ‘Ik moet nu handelen, anders is hij weg’, dacht ik. En dus ging ik ervoor. Ik betaalde hem en de verkoopster deed mijn droomtas op de post.

Na een paar dagen kreeg ik de doos, waarin de designertas zat, binnen. De verpakking zag er mooi uit, de tas zelf ook. Ik was ontzettend blij. Ik maakte foto’s en stuurde ze meteen naar mijn vriendin, die ook dol is op mode en accessoires. „Hij is geweldig, toch?”, zei ik. Ze reageerde meteen: „Wow, mooi! Maar ik ben niet zeker… het logo ziet er een beetje raar uit.”

De ontdekking

Dat zette me aan het denken. Dus ik besloot de tas nog eens goed te bekijken. De details die normaal zo precies moesten zijn, leken toch niet helemaal te kloppen. De kleur van het leer was nét niet hetzelfde als op de officiële website, het logo zag er inderdaad wat anders uit en de afwerking was niet zo fijn als ik had verwacht. Mijn hart zakte in mijn schoenen toen ik online de verschillen begon te vergelijken. Dit was geen originele tas. Dit was een nepperd.



Ik heb meteen contact opgenomen met de verkoper, maar ik kreeg geen reactie. Toen nam ik contact op met de klantenservice van het platform. Zij namen in het vervolg weer contact op met de verkoopster. Zij stuurde de klantenservice foto’s van een echte designertas en vertelde ze dat ze die tas had opgestuurd. Ik kreeg mijn geld niet terug en zat opgezadeld met een fake tas die zéker geen 2000 euro waard was. Ik voelde me bedrogen en naïef. Waarom had ik het niet beter aangepakt?

Mijn les geleerd

Die 2000 euro heb ik natuurlijk nooit meer teruggekregen. En die tas? Mijn nichtje speelt daar nu mee. Ik wilde hem niet meer in huis hebben. Maanden hard gewerkt voor een bonus en het resultaat? Een fake tas. Ik heb mijn les geleerd: designermerken koop ik voortaan alleen nog bij officiële winkels of erkende boetieks.”

Tips van Adine van Money Mind Academy

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen:

„Dit is zuur. Heb je hard gewerkt, wil je jezelf belonen en dan blijf je met een kater zitten. Laura dacht een buitenkansje te pakken: die designertas waar ze al jaren van droomde, voor een hele mooie prijs. Een flink verschil met de winkelprijs, maar nog steeds een stevig bedrag, waardoor je niet meteen denkt aan oplichting. Logisch dus, dat ze snel wilde toeslaan.

Toch is het juist in dit soort situaties heel belangrijk om het hoofd koel te houden en jezelf te beschermen. Let vooral op het volgende:

Klinkt iets als te mooi om waar te zijn? Dan is het dat vaak ook. Als een designeritem flink onder de winkelprijs wordt aangeboden, is dat meestal met een reden. Als je die reden niet kunt achterhalen, wees dan op je hoede. Vertrouw niet blind op mooie foto’s of bonnen en echtheidscertificaten: die zijn makkelijk te vervalsen. En zoals bij Laura: wat je ziet is niet altijd wat je krijgt.

Laat je aankoop altijd verifiëren. Veel platforms voor tweedehands designeritems bieden een verificatieservice. Voor een klein bedrag wordt het item eerst fysiek gecontroleerd, vóórdat het naar jou gaat en vóórdat de verkoper wordt uitbetaald. In Laura’s geval zou de neppe tas dan zeker zijn tegengehouden.

Gun jezelf luxe, maar koop met beleid. Een tas van 2000 euro die normaal 3500 euro kost, lijkt een mooie deal. Maar het blijft een hoog bedrag. Laat de ‘korting’ geen reden zijn om overhaast te handelen zonder kopersbescherming of garanties. Check hoe lang een verkoper actief is, of er beoordelingen zijn, en of het platform bemiddelt bij geschillen.

Online oplichting is niet altijd te voorkomen, oplichters worden steeds geraffineerder. Maar je kunt wel slimme voorzorgsmaatregelen nemen. Een paar extra stappen vooraf, kunnen je achteraf duizenden euro’s én een kater besparen.”

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is financieel expert en auteur van Money Boss: jouw financiële vrijheid begint hier. Je kunt haar ook op Instagram volgen voor meer financiële tips.

Lezen over financiële fouten die onze lezers maakten én het advies daarvoor? Check dan deze artikelen:

Marloes betaalde door financiële moeilijkheden maandenlang haar bijdrage voor de VVE niet en deed alsof het hún administratieve fout was. Toen de VVE erachter kwam, zat ze diep in de problemen.

Als je ontslagen wordt, verandert er een hoop in je leven. Voor Selim was het grootste probleem dat hij bleef rijden in zijn lease-auto, die eigenlijk veel te duur was geworden.

Brent besloot geld in te leggen in crypto, op aanraden van een vriend, maar verloor de helft van zijn inleg. De koers crashte opeens.

Geld uitlenen aan vrienden is altijd lastig; daar kwam Jorik ook achter. Hij zag het bedrag dat hij een vriend leende, nooit meer terug.

Vorige Volgende

Reacties