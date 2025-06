Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Financiële fout: ‘Ik liet mijn kind (4) spelletjes spelen op mijn telefoon: twee uur later was ik 300 euro armer’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Elianne (33), die even rustig koffie wilde drinken met een vriendin en haar telefoon aan haar kind gaf. Dat had dure gevolgen. Tiffany Blom van Geldkwebbel deelt haar tips over deze financiële misser.

Elianne (33): „Het was zondagmiddag en er kwam een vriendin op bezoek. Hartstikke gezellig, alleen mijn zoontje (4) had energie voor tien. Ik dacht daarom: weet je wat, hier heb je mama’s telefoon, speel maar even een spelletje. Niks geks, dat deed ik wel vaker. Hij speelde dan zo’n leuk racespel of iets met snoepjes. Even rust, dacht ik.

Twee uur stilte

Terwijl mijn vriendin en ik aan de keukentafel koffie zaten te drinken, zat mijn zoontje op de bank, helemaal verdiept in het spel. Ik vond het bijna schattig om te zien hoe geconcentreerd hij was. Af en toe riep hij iets als ‘Ik heb het level gehaald!’ of ‘Kijk mama, ik heb nieuwe auto’s!’. Ik dacht nog: leuk, zo’n spelletje. Wat ik niet wist, is dat hij ondertussen vrolijk aan het rondklikken was op allemaal app-aankopen.

Mijn telefoon was gewoon ontgrendeld. En ja, alles stond nog aan: de App Store, mijn gezichtsherkenning en ik had geen extra beveiliging voor aankopen. Blijkbaar hoeft hij alleen maar op ‘kopen’ te drukken en het is geregeld. Binnen twee uur had hij dus meerdere ‘pakketten’ gekocht: munten, upgrades en een VIP-pas voor een jaar. Alles bij elkaar: 312,49 euro.

Aankopen op telefoon

Pas toen ik later die avond mijn mail checkte, zag ik allemaal aankoopbevestigingen van Apple. Eerst dacht ik: huh? Heeft iemand m’n account gehackt? Totdat ik de namen van de apps zag. Toen viel het kwartje. Mijn zoontje zat op de bank met diezelfde racegame open. Met allemaal flitsende, nieuwe voertuigen die ik zéker niet zelf had gekocht.



Ik werd misselijk van het bedrag, maar ik was vooral boos op mezelf. Hij is vier. Hij snapt het verschil tussen klikken en kopen niet. Ik had gewoon beter moeten opletten. Hij had geen toegang tot mijn telefoon moeten hebben, of ik had op z’n minst aankopen af moeten schermen. Het is mijn fout, niet de zijne. Wat begon als een rustig koffiemomentje, eindigde in een financiële wake-upcall. Dit nooit meer.”

Tips van Tiffany van Geldkwebbel

Tiffany Blom van Geldkwebbel is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Oei, dit is een pijnlijke, maar herkenbare fout die veel ouders (vroeg of laat) overkomt. Die in-app aankopen zijn tegenwoordig zó toegankelijk dat één tik op het scherm genoeg is om je rekening te plunderen. En laten we eerlijk zijn: een kind van vier snapt het verschil tussen ‘op een knopje drukken’ en ‘geld uitgeven’ natuurlijk nog helemaal niet.

Het goede nieuws?

Dit soort fouten maken we meestal maar één keer. En gelukkig is er ook iets aan te doen.

Wat kun je nu doen?

Als je kind per ongeluk aankopen heeft gedaan via de Google Play Store, heb je 48 uur de tijd om via Google zelf je geld terug te vragen. Na die periode moet je contact opnemen met de ontwikkelaar van de app. Die zijn soms verrassend coulant, vooral als het overduidelijk om een vergissing gaat.

In het geval van een iPhone (Apple) kun je eenvoudig een verzoek indienen voor restitutie. Apple beoordeelt per geval, maar bij jonge kinderen is de kans op teruggave vaak best groot, mits je het op tijd meldt.

Hoe voorkom je dit in de toekomst?

Een paar simpele instellingen kunnen veel ellende voorkomen:

De makkelijkste manier om dit soort financiële missers te voorkomen, is door in-app aankopen vooraf goed te beveiligen. De meeste apparaten bieden instellingen waarmee je een extra stap moet nemen voordat er iets gekocht kan worden – denk aan een wachtwoord, pincode of gezichtsherkenning. Daarmee zorg je ervoor dat je kind niet per ongeluk (of enthousiast) op ‘kopen’ drukt zonder dat jij het doorhebt. Zorg dat je toestel vergrendeld is als je het aan je kind geeft. Er zijn namelijk apps die schermen tijdelijk vergrendelen zodat alleen bepaalde apps toegankelijk zijn. Gebruik kindvriendelijke apps of toestellen. Denk aan een oude tablet met een kinderaccount of apps die speciaal zijn ontworpen zonder commerciële functies.

Wees niet te hard voor jezelf

In een druk moment even je kind zoet houden met een spelletje is zó begrijpelijk en helaas is dit precies hoe veel ouders hun ‘wake-upcall’ krijgen. Goed dat je het deelt, want zo help je anderen deze dure les te vermijden.”

Geldkwebbel.nl is een online platform over geld, opgericht door Tiffany Blom, en op Instagram deelt zij ook veel tips. Haar missie? Heel Nederland laten zien dat er heel veel manieren zijn om (op een leuke manier) extra geld te verdienen.

