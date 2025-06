Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Financiële fout: ‘Ik kan mijn hypotheek nauwelijks meer betalen, maar blijf wél elke week uit eten gaan’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Joeri (34), die financieel klem zit door zijn hypotheek, maar weigert zijn luxe eetgewoontes los te laten. Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy deelt haar tips over deze financiële misser.

Joeri (34): „Elke maand als mijn hypotheek afgeschreven wordt, krijg ik een halve paniekaanval. Maar een paar dagen later zit ik toch weer ergens aan de burrata met truffel, alsof er niks aan de hand is. Ik weet niet of het ontkenning is of gewoon pure koppigheid…

Alles nét betaalbaar

Toen ik drie jaar geleden mijn huis kocht, was het allemaal nét betaalbaar. Mijn salaris was ‘oké’ en ik had een redelijke buffer. Maar sindsdien is álles duurder geworden. Energie, boodschappen en verzekeringen. Mijn salaris is nauwelijks gestegen, terwijl mijn maandlasten inmiddels honderden euro’s hoger zijn. En mijn buffer? Die is langzaam verdampt.



Toch blijf ik minstens één keer per week uit eten gaan. En dan niet naar de snackbar, maar gewoon een goed restaurant. Voor mij is dat heilig. Even ontspannen, goede wijn, lekker eten en fijne mensen om me heen. Het is het enige moment in de week waarop ik me niet gestrest voel over geld. Dus ja, ironisch genoeg geef ik dan juist geld uit. Veel geld.

In de knel

Er is een moment geweest dat ik letterlijk moest kiezen: mijn rekeningen betalen of uit eten gaan. En ik koos het laatste. Gewoon omdat ik er zó doorheen zat. Het klinkt bizar, maar het was alsof ik aan mezelf wilde bewijzen dat ik niet arm ben. Dat het nog wel meevalt, maar dat is dus niet zo.



Wat het lastig maakt, is dat niemand het aan me ziet. Ik draag nog steeds leuke kleren, ga mee op weekendjes weg en zit gezellig op een terras. Maar niemand weet dat ik soms met het zweet op mijn voorhoofd mijn bankapp open. En als ik zeg dat ik het ‘rustiger aan moet doen’, zegt iedereen: ‘Joh, je verdient toch prima?’ Ja, dat dacht ik ook.

Geen paniek meer voelen om hypotheek

De afgelopen maanden merk ik steeds meer dat ik echt moet veranderen. Ik wil geen paniek meer voelen als de maand voorbij is en ik mijn hypotheek nog moet betalen. Ik ben nu langzaam aan het proberen meer balans te vinden, maar makkelijk is het zeker niet.”

Tips van Adine van Money Mind Academy

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen:

„Joeri’s verhaal is een verhaal dat ik de laatste tijd vaak hoor, in allerlei varianten. En dat is ook logisch; er is een grote groep mensen die het jarenlang gewoon goed had. Niet overdadig rijk, maar wél in staat om gewoon leuk te leven, zonder veel zorgen om geld. Maar nu het leven op zoveel fronten duurder is geworden, verandert die situatie. Alleen: omschakelen is makkelijker gezegd dan gedaan.

En de buitenwereld helpt daar niet altijd bij; Joeri probeert voor zichzelf én voor anderen de schijn op te houden dat het nog steeds prima gaat. En op de momenten dat hij wél hardop zegt dat hij het rustiger aan wil doen, krijgt hij te horen dat dat nergens voor nodig is.

Hij omschrijft zijn luxe-uitgaven als een reactie op stress. Als hij uit eten gaat, voelt hij zich wél goed. Heel menselijk, maar op de lange termijn natuurlijk niet houdbaar.

Wat dan wél helpt? Drie dingen:

Maak geld zichtbaar, inclusief het ongemak. Zolang je blijft doen alsof, houd je zowel de pijn als de oplossing op afstand. Houd een maand lang op papier al je uitgaven bij. Alleen wat je ziet kun je sturen. Kies bewust(er), zonder alles los te laten. Je hoeft je leven niet volledig om te gooien. Maar kijk wél wat het je kost om elke week uit eten te gaan, op het terras te zitten of weekendjes weg te boeken. Wat geeft je nog meer een gevoel van ontspanning, maar dan met minder financiële druk? Misschien een etentje thuis met vrienden. Of pas uit eten gaan als je hypotheek is betaald, als beloning. Niet meer elke week, maar zo wordt die ene keer des te specialer. Laat de bewijsdrang los. ‘Ik wil bewijzen dat het meevalt’ klinkt herkenbaar, maar werkt tegen je. Je leeft voor het plaatje, terwijl je vanbinnen steeds verder vastloopt. Ruil dat bewijs liever in voor wat écht telt: rust, overzicht en keuzes die je toekomst sterker maken.

Financieel in de knel zitten kan voelen als falen. Maar het moment dat je eerlijk naar je situatie kijkt, is juist het moment waarop je weer grip krijgt. En dat is wat je uiteindelijk écht lucht en rust geeft.”

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is financieel expert en auteur van Money Boss: jouw financiële vrijheid begint hier. Je kunt haar ook op Instagram volgen voor meer financiële tips.

