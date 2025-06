Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Financiële fout: ‘Ik bestel elke maand voor 600 euro aan bezorgmaaltijden’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Rick (28), die inmiddels meer geld uitgeeft aan bezorgmaaltijden dan aan zijn boodschappen. Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy deelt haar tips over deze financiële misser.

Rick (28): „Koken? Daar heb ik gewoon echt geen zin in. Toen ik nog bij mijn ouders woonde, hoefde ik alleen maar aan te schuiven. En toen ik op mezelf ging wonen, dacht ik: nu leer ik het vanzelf wel. Ik probeerde het, maar echt leren koken is helaas nog niet gelukt. In plaats daarvan installeerde ik de app van Thuisbezorgd.

Bezorgmaaltijden zijn een beloning

In het begin was het onschuldig. Een keer op vrijdagavond een pizza of wat sushi. Maar al snel werd het meerdere keren per week. Als ik moe thuiskwam van werk, dacht ik: ik ga echt niet een uur staan stuntelen in de keuken voor iets wat ik in tien minuten op heb. Bestellen voelde als een beloning. Heerlijk.

Pas toen ik vorige maand op aanraden van een vriend een keer mijn maandelijkse uitgaven op een rijtje zette, schrok ik. Er ging iedere maand meer dan 600 euro naar bezorgmaaltijden. Dat is gemiddeld 20 euro per dag. Ik voelde me echt even goed ziek toen ik het zag. Hoe had ik dat laten gebeuren?

Zelfs ontbijt wordt bezorgd

En het erge is: het is niet alleen avondeten. Er zijn dagen dat ik zelfs ontbijt of lunch bestel. Smoothies, broodjes, koffie, you name it. Soms word ik wakker en denk ik: laat ik even snel iets bestellen voordat ik moet werken. Alles is maar een paar klikken verwijderd en dat maakt het gevaarlijk makkelijk.

Ik weet echt wel dat het zonde is van m’n geld. En dat koken goedkoper, gezonder en verstandiger is. Maar die bezorgmaaltijden zijn niet alleen gemak, het is ook een soort luiheid waar ik niet uit kom. Goed leren koken voelt als een enorme drempel, en na een lange dag werken heb ik daar geen puf voor.

Financiële druk

Mijn vaste lasten zijn hoog: huur, verzekeringen en abonnementen. Daar bovenop komt dan nog die ‘bezorgverslaving’, want zo zie ik het inmiddels. Ik kom vaak nét uit aan het eind van de maand, maar ik spaar nauwelijks meer. Laat staan dat ik iets opbouw. En dan komt het besef: ik geef in een jaar meer dan 7000 euro uit aan eten waar ik geen seconde voor in de keuken hoef te staan. Dat is echt absurd.”

Tips van Adine van Money Mind Academy

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen:

„Regelmatig eten bestellen lijkt onschuldig, zeker als het telkens ‘maar’ een paar tientjes zijn. Maar ongemerkt loopt het op, bij Rick zelfs tot 600 euro per maand. Daar kun je óók een mooie vakantie van boeken of een stevige buffer mee opbouwen.

De eerste stap naar verandering heeft hij al gezet: inzicht krijgen. Alleen al dat besef was een wake-up call. De tweede stap? Haak aan op wat wél werkt. Rick wil niet elke dag na het werk een uur in de keuken staan. Snap ik. Maar koken hoeft geen tijdrovende martelgang te zijn.

Binnen tien minuten op tafel

Binnen tien minuten kun je al iets voedzaams, simpels en betaalbaars op tafel hebben, vaak sneller dan je Thuisbezorgd-koerier kan fietsen. En als je het slim aan wilt pakken, kook je, alleen of gezellig met vrienden, meerdere maaltijden in één keer en vries je die in. Dan hoef je ’s morgens alleen maar een bakje uit de vriezer te halen. Geen inspiratie? Vraag ChatGPT om ‘een recept dat niet kan mislukken en in maximaal tien minuten op tafel staat’.

En dan die beloning. Rick bestelt omdat het voelt als verwennerij. En beloningen zijn prima, maar kies wel iets dat én goed voelt én financieel slimmer is. Een lekkere lunch meenemen, een koffiemoment met jezelf of geld apart zetten voor iets groters dat je écht wilt. Want laten we eerlijk zijn: hoe groot is de beloning nog als je iets elke dag doet?

Het vraagt even een omschakeling, maar geloof me: die 7000 euro per jaar in je zak houden én een nieuwe skill leren? Dat voelt pas écht goed.”

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is financieel expert en auteur van Money Boss: jouw financiële vrijheid begint hier. Je kunt haar ook op Instagram volgen voor meer financiële tips.

