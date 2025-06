Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Op déze manier kunnen eengezinswoningen honderden euro’s op hun energierekening besparen

Nu de levenskosten maar blijven stijgen, is het fijn als je ergens op kunt besparen. En wat blijkt? Voor eengezinswoningen is er met name één kostenpost die ze flink omlaag kunnen brengen. Nieuw onderzoek toont namelijk aan dat de energierekening voor deze woningen met honderden euro’s kan dalen als er een waterpomp wordt geïnstalleerd.

Voor woningeigenaren en particuliere huurders gaat het om een besparing van gemiddeld ruim 300 euro per jaar en voor huurders in corporatiewoningen om een besparing van ruim 700 euro. Omdat huurders niet zelf de kosten van het verbeteren van de isolatie van hun woning hoeven te betalen, pakt een warmtepomp voor hun gunstiger uit. Daarnaast zijn bovengenoemde bedragen slechts gemiddelde bedragen, de besparing kan in individuele gevallen ook het dubbele zijn.

Onderzoek verduurzamen huis

Voor het onderzoek, dat werd uitgevoerd door het Centraal Planbureau (CPB), TNO en het Planbureau voor Leefomgeving (PBL), werd gekeken hoe financieel aantrekkelijk het is voor huishoudens met een eengezinswoning om hun huis te verduurzamen. Of verduurzaammaatregelen ook haalbaar en maatschappelijk wenselijk zijn, is niet meegenomen in het onderzoek. Hier zal in een vervolgonderzoek naar worden gekeken.

Kanttekening

Voor het onderzoek werd bij 5 miljoen eengezinswoningen met een cv-ketel verduurzaming gesimuleerd op het moment dat de ketel aan vervanging toe is of wanneer een verbouwing wordt overwogen. Hierbij is gerekend met de huidige regels en subsidies van de overheid. Voor warmtepompen bestaan er bijvoorbeeld forse subsidies en met woningcorporaties is er afgesproken dat de huur van zittende huurders niet verhoogd mag worden als de isolatie wordt verbeterd. De besparingen die zijn uitgerekend gelden dan ook alleen als de huidige subsidies en regels hetzelfde blijven.

Besparen op energierekening kost ook veel geld

De onderzoekers benadrukken dat het verduurzamen van een woning naar de huidige normen veel geld kost. De kosten voor bijvoorbeeld dikker isolatieglas, nieuwe kozijnen en betere isolatie van muren, vloer en dak lopen snel op. De kosten zijn soms zo hoog, tot wel 24.000 euro, dat ze niet kunnen worden terugverdiend met een lagere energierekening. Voor een hybride warmtepomp betaal je gemiddeld 6200 euro, inclusief installatie. Voor een all-electric warmtepomp met een buitenunit van 8 kilowatt vermogen betaal je gemiddeld 12.000 euro. Door een subsidie aan te vragen kun je de prijzen hiervan wel flink drukken. Zonder subsidie blijkt verduurzaming nog maar voor 43 procent van de onderzochte huishoudens, eigenaren en huurders financieel gunstig.

Reacties